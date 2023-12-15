蕭敬騰對Summer一見鍾情！藏愛16年爆小孩早出生 沉默7秒鬆口了
蕭敬騰（老蕭）近日推出新專輯《野生》將於明（16）日推出，今年10月與長跑多年的經紀人Summer結婚的他，於今（15）日在台北舉行發片記者會，人逢喜事精神爽的他，一現身就滿面春風，記者會開始前Summer還特別來媒體區與媒體打招呼，同樣面帶笑意。蕭敬騰受訪時直言對Summer是一見鍾情，高呼「她是最好的女人」，被問到除了藏愛外，是不是也悄悄生子，蕭敬騰沉默7秒才回應：「沒有小孩！」
記者吳雨婕／台北報導
蕭敬騰日前公布結婚喜訊時，公開的禮服照正是在挪威拍攝，不過蕭敬騰澄清這套衣服並不是婚紗，「還沒計畫要拍婚紗，肯定要做的，以前覺得不重要，現在會比較在意儀式感的東西。」至於婚宴會何時舉辦，蕭敬騰鬆口透露應該是明年，大方對媒體邀約：「反正你們都要來的嘛！不管在哪裡（你們）都要來。」還開玩笑說，希望來他婚禮的人，紅包越大越好。
外界非常關心蕭敬騰與Summer是否有生子計畫，不過因為光是兩人藏愛16年才公開、修成正果，因此媒體好奇該不會小倆口早就有小孩了？蕭敬騰聽聞隨即哈哈大笑，接著面帶微笑沉默7秒，讓現場媒體以為他要爆出大喜訊，他才悠悠開口：「沒有小孩，小孩這部分，我跟Summer是比較一致的想法。」言下之意，暫時不打算透露到底是想生小孩還是沒有這個規畫，似乎打算下次與媒體見面時再揭曉。
蕭敬騰、Summer婚後愛的大方，他今天也罕見提到其實第一眼看到Summer就一見鍾情，「我看到她第一眼，就覺得她超正的。」他表示，早在彼此心中就已經認定對方了，而會想要結婚，雖然沒有一定要這麼做，但是他堅持要做，蕭敬騰招認：「一直都很想結婚，因為她（Summer）是我的老闆也是同事，同時也是我的家人、情人，她會站在專業的角度去想很多事情。」他提到，因為Summer給他很大的自由，「她認為世界很美，不希望我被鎖住，她不想綁住我，她是最好的女人。」
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