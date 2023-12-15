高調出訪遭中國打壓？吳欣盈批：外交部事前安排無法反應實情
民眾黨副總統候選人、黨籍立委吳欣盈日前前往杜拜參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）。不過，吳欣盈批規格低、對不起納稅人。外交部昨日則是發聲明反駁，吳欣盈行前高調宣布，導致中國掌握行程突襲施壓，恐傷害台灣未來參與空間。對此，吳欣盈辦公室今（15）日回應表示，外交部在事前安排、事發當下以及事後回應，皆無法掌握具體實情，還極盡推卸責任，深盼外交部勿轉移焦點。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣盈透過辦公室發表聲明表示，出發當日12月4日並無召開記者會，僅在立法院一樓接受媒體聯訪回應時事，不知外交部發新聞指稱國會議員「太高調」的論據為何，深盼外交部勿轉移焦點。
吳欣盈辦公室指出，針對外交部表示「事前已與我方告知風險，我方仍執意前往」，然實際上事前僅有兩次不到30分鐘的會議，主要聚焦於行程安排及COP28專報期程商議，當時辦公室也主動表達，若有任何困難，請外交部具體說明，然外交部並未提出，更「未曾建議吳委員不要前往」。
吳欣盈辦公室表示，外交部在事前安排、事發當下以及事後回應，皆無法掌握具體實情，還極盡推卸責任。面對外在壓力，外交部未能捍衛國家尊嚴，卻要求代表國家交流的國會議員低調噤聲。爭取台灣的國際交流空間，應該是不分黨派一同努力，外交部若淪為黨同伐異的政治工具，實在令人遺憾也非中華民國之福。