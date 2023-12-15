▲ 你搭車我捐款，55688送愛特派車邀民眾攜手公益

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在這個歡樂的聖誕季節，台灣大車隊應景推出送愛特派車，為民眾提供便捷又溫馨的交通服務。至2023年12月25日，只要搭乘送愛特派車即可參與公益行動，不論APP叫車或是路邊攔車，集團承諾將每趟送愛特派車的車資10%捐贈給公益團體，幫助社會弱勢族群；除此，55688商城It's on me的「驚喜客製專車」推出限量聖誕驚喜版，同樣會將10%的訂單費用捐出做公益，邀請民眾慶祝節慶也能一起做公益，藉不斷轉動的車輪將愛心送到社會弱勢族群身邊。
此外，55688商城It's on me的「聖誕專車-驚喜客製專車」服務在活動期間推出兩款聖誕限定款的背景，不論是要送給朋友特別驚喜，還是要求婚，慶祝生日、結婚紀念日，都是很不錯的選擇。除了可以客製化打造自己的專車外，還可加購車內電視播放客製短影片，年終將至，民眾對換季衣物洗滌、居家清潔、車輛保修的需求增加，55688集團提供多項好康優惠幫民眾省荷包。55688潔衣家推出年終優惠，即日起至12月31日使用超商寄櫥服務、不限乾水洗，每件只要100元，至全家便利商店加送30元限量購物金，至7-Eleven加送限量City Cafe 大杯熱美式；55688生活大管家推出「訂購抽免費服務」活動，自12月16日至明年2月7日間，55688會員於生活大管家官網訂購居家清潔服務，就有機會抽中免費清潔乙次，加購項目超過1,000元再享一次抽獎資格；即日起至12月底至集團旗下金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」安裝ACT系列輪胎四條，贈送市價近2,000元的獨家神秘大禮物。