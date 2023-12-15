林彥君和《綜藝大哥大》2來賓合照！挖出經典片段 4萬人竟然記得
39歲林彥君（綽號151）當年拍豐胸飲品廣告打開知名度，演過戲劇《極道學園》、《青梅竹馬》，曾主持節目《食尚玩家》，發展全方位，她近日在粉專分享一張與多年前上節目《綜藝大哥大》的兩位運動明星蕭佑然、李弘仁合照，林彥君直呼：「可以看到本人真的是又驚又喜！」不少網友回憶全湧現，「我竟然有看過這集！」吸引超過4萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
林彥君發文表示，托越野車國手老公江勝山的福，與小時候曾經上《綜藝大哥大》的台灣競技體操冠軍蕭佑然，以及同樣練體操出身的李弘仁相見歡，如今兩人都長大成人，「可以遇到電視上的運動明星，原來都是老公的同學或朋友，可以看到本人真的是又驚又喜，現在看那影片還是可以笑到翻翻去，重點是那影片多久以前看的，我竟然還記得...」
蕭佑然和李弘仁當年受邀上節目，要現場藝人盲猜「誰是假的全國冠軍」，只是體操選手的李弘仁全程以苦瓜臉和狐疑的表情錄影，坦承是假冒冠軍後，被主持人張菲問話的反應相當單純又直接，製造不少笑料。
貼文發布後，勾起大批藝人和網友的記憶，紛紛留言：「右邊那位（李弘仁）超可愛！他小時候的反應好直接，太經典了」、「這集我記得耶」、「右邊那個當年很誠實的弟弟」、「（李弘仁）天生喜感」、「印象超級深刻」、「一直想看長大後！天啊！真的實現了！而且長大還是一摸一樣」、「這集我笑到快斷氣」、「笑死！終於看到長大後的版本了」！
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