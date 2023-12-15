雙膝軟骨快被磨盡！錢薇娟一動就痛　靠這招「免開刀」還能半蹲

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去年至新光醫院骨科就診的錢薇娟，被診斷為嚴重退化性關節炎3期，一動就痛、根本無法蹲的困境，源自於幾乎快被磨盡的雙膝軟骨。「在30年球員生涯裡承受的運動傷害，大至開刀、小至每週固定施打PRP，早已習慣與疼痛共處。」
錢薇娟表示，過去在球隊受傷，會被認為是肌耐力不足，長時間接受猛烈高強度的訓練，缺乏適當的休息與復原。退役後運動強度大幅下降，導致肌力流失快速，雙膝的疼痛感加倍奉還，亦擔心置換人工關節後，運動能力有所限制，只能說服自己與疼痛和平相處。
錢薇娟也說，「醫學進步快速，在過去完全沒想到再生醫學能與運動做結合，更能加速受傷運動員復原歸隊，對於體壇而言絕對是一大福音！」。
新光醫院骨科暨微創中心主任釋高上說明，錢姊去年就診時，從X光影像來看，雙膝上下的骨頭幾乎黏在一起，軟骨都快被磨損殆盡！透過關節鏡手術與自體脂肪幹細胞治療，到目前為止，歷時10個月回診追蹤，X光影像與功能評估上皆有大幅的改善。
釋高上進一步指出，影像上，治療前的關節腔原先幾乎沒有空間，到治療後關節間隙明顯增加，軟骨缺損獲得修復；在功能評估上，治療前連下樓梯都有困難，到治療後可以半蹲，整體而言，就是退化性關節炎獲得改善的最好證明。退化性關節炎的期別包括膝功能改善程度、疼痛指數大幅下降，可說從3期近4期，緩解到2期，持續治療有機會更好。
釋高上分享，國人膝關節退化的盛行率約15%。近年來，臨床觀察發現退化性關節炎的患者年齡有年輕化趨勢，其中以運動愛好者為主要族群。長時間高強度的運動，像是登山、馬拉松等，缺乏適當休息和復健的情況下，可能導致關節軟骨的損傷，進而增加罹患退化性關節炎的風險。呼籲運動族群，關注運動傷害與運動醫學的重要性。
衛福部健保署長石崇良表示，《特管辦法》奠定再生醫學的基礎，4年多的實施，已有多項成功案例顯示細胞治療的卓越成果，也看到台灣生技業的無限潛力。據衛福部分析之成效報告，統計至去年底，脂肪幹細胞治療退化性關節炎收案數近60人。
石崇良說，其中，可評估療效病患的疼痛指數減少約六成、膝關節功能提升幅度約三至七成，結果令人振奮。錢姊運動傷害的經歷是體壇的縮影，而再生醫學與運動醫學的結合，不僅提供了更多治療選擇，也為運動愛好者和廣大民眾帶來了新的曙光。
新光醫院院長侯勝茂指出，臨床上經常遇到愛好運動的患者擔心膝蓋動刀後，無法繼續運動。而細胞治療不僅有無須開刀的特色，經醫師評估退化程度達2期就能進行治療，得以更好地滿足運動族群的醫療需求。
新光醫院副院長洪子仁表示，《特管辦法》目前已有顯著成果，為了完善台灣醫療制度體系，並顧及具醫療迫切需求的急重症患者權益，期盼「再生醫療雙法」能順利完成審查，對於病患和醫院都能有正向的效益，促進國內再生醫療產業發展。
訊聯生技蔡政憲董事長指出，訊聯獲准《特管辦法》脂肪幹細胞治療計畫案數，佔全台5成！核可適應症最廣，涵蓋退化性關節炎、慢性傷口癒合及皮下軟組織缺損。單就今年退化性關節炎的收案數逾70人，更突顯了細胞治療免開刀、復原快的優勢，獲得大眾的認可，也為超高齡社會與體育界、運動族群提供更適切的醫療選擇。
據Data Bridge Market Research報告，全球膝關節炎市場2029年上看120億美元，2022～2029年的複合年增長率為9.3%。