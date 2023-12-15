李燕再婚半年「每個人都需要被理解和接納」 當後媽憂慮全說了
42歲本土劇女星李燕2015年結束與彰化縣議會議長謝典林的2年婚姻，今年5月16日宣布和大7歲事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，夫妻倆頻繁在社群平台放閃，她今（15）日凌晨心有所感地發文寫下：「每個人都是需要被理解被接納的。」原以為婚姻出現問題，其實身為前夫小孩後媽的李燕是在關心孩子教育和成長。
記者楊穎軒／綜合報導
謝典霖和前妻育有兩個孩子，成為繼母的李燕關注小孩教育議題，她表示，現在的孩子比起自己求學時辛苦太多，自認不是認真讀書的學生，大多時間都過得輕鬆快活，對比現今考試名目繁多，實在差距很大，不管是讀書時自我要求的壓力，還是畢業後面對職場的競爭，似乎只有「撐下去」和「被壓垮」兩種選擇。
對此，李燕直言：「別讓壓力成為一種習慣，那一點都不正常！」她分享釋放情緒有助緩解壓力，「我們家都走偏愛路線，小孩健康快樂為首要，其他次之，帶頭請假出去玩、不參加寒輔、更是不以分數來評斷孩子...沒有什麼事，是一份愛解決不了的，如果真的有，那就給兩份吧！」
不少爸媽網友看完貼文十分認同，「自由發展也是一種方式，不要學壞什麼都好」、「我們家也是，孩子快樂就好，少數都沒上安親的」、「我也是，不會因為小孩成績不好而罵小孩」、「我們家小孩從小就讓他自己決定、判斷自己幾想做的事，只要不學壞，不做壞事，對自己的決定負責，我們都放手讓小孩去完成」！
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