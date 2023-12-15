七賢脊椎外科成立「羅莎人工智能機械手臂關節置換中心」

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美國紐約HSS(Hospital of Special Surgery)的Dr.Sculco骨科醫師、高雄長庚骨科許恆碩醫師與來自約旦 Al bashir hospital的Dr. Alayed在中心成立當天前來祝賀及交流；Dr.Sculco目前在世界第一的骨科醫院HSS任職，本身也是羅莎導航設計團隊其中之一的成員，特地在台灣巡迴演講的行程中，來到七賢一起交流有關羅莎機械手臂人工膝關節的操作經驗，楊華偉醫師表示此次交流彼此都獲益良多，有了世界第一的大師加持，希望能更上一層樓。
副院長楊華偉表示，膝關節發炎退化，往往讓人疼痛難耐、寸步難行，人工膝關節置換手術是相當成熟之手術，但膝關節植入角度有一點點誤差，患者就會感覺不舒服，人工關節也會因為不夠密合而容易磨損，使用年限變短。
楊華偉指出，最新的羅莎人工智能機器手臂，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖影像、全景關節解剖再現、可動式機械手臂以及即時定位追蹤導航等先端科技技術應用；透過術前Ｘ光電腦導航計算客製化的活動角度，於術中精準定位植入物，可保留更多健康的組織並減緩疼痛，國外的報告更證實羅莎導航手術可以減低人工關節再置換機率達到4成以上，精準的智慧醫療可以讓患者早日回復日常活動。
七賢脊椎外科醫院的羅莎智能減痛手術在大高雄堪稱經驗豐富，技術純熟的骨科醫師再加上羅莎科技輔助，能達到趨近完美的個人化精準醫療，亦是傳統手術無法達到的境界，透過國際交流，將成功的智慧醫療分享給患者提供更好的選擇，期盼為民眾帶來更美好的生活。