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七賢脊椎外科成立「羅莎人工智能機械手臂關節置換中心」

▲七賢脊椎外科成立「羅莎人工智能機械手臂關節置換中心」。(圖／七賢脊椎外科提供)
▲七賢脊椎外科成立「羅莎人工智能機械手臂關節置換中心」。(圖／七賢脊椎外科提供)

記者郭凱杰／高雄報導

隨著人口老化，退化性關節炎影響老年人生活甚鉅，依健保署統計資料，台灣平均每年約有三萬人次置換人工膝關節。七賢脊椎外科醫院「羅莎人工智能機械手臂關節置換中心」日前揭牌，院長黃旭霖表示，有鑒於人工膝關節置換的高需求，為了提供患者最先進及高品質的個人化精準醫療，在111年領先醫學中心引入羅莎人工智能機器手臂後造福許多對膝關節置換手術心生畏懼的患者，揭牌儀式對醫院來說是重要里程碑。

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▲骨關節科副院長楊華偉操作羅莎機械手臂，與美國紐約HSS 的Dr.sculco作經驗交流，盼造福更多患者。(圖／七賢脊椎外科提供)
▲骨關節科副院長楊華偉操作羅莎機械手臂，與美國紐約HSS 的Dr.sculco作經驗交流，盼造福更多患者。(圖／七賢脊椎外科提供)
美國紐約HSS(Hospital of Special Surgery)的Dr.Sculco骨科醫師、高雄長庚骨科許恆碩醫師與來自約旦 Al bashir hospital的Dr. Alayed在中心成立當天前來祝賀及交流；Dr.Sculco目前在世界第一的骨科醫院HSS任職，本身也是羅莎導航設計團隊其中之一的成員，特地在台灣巡迴演講的行程中，來到七賢一起交流有關羅莎機械手臂人工膝關節的操作經驗，楊華偉醫師表示此次交流彼此都獲益良多，有了世界第一的大師加持，希望能更上一層樓。

副院長楊華偉表示，膝關節發炎退化，往往讓人疼痛難耐、寸步難行，人工膝關節置換手術是相當成熟之手術，但膝關節植入角度有一點點誤差，患者就會感覺不舒服，人工關節也會因為不夠密合而容易磨損，使用年限變短。

楊華偉指出，最新的羅莎人工智能機器手臂，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖影像、全景關節解剖再現、可動式機械手臂以及即時定位追蹤導航等先端科技技術應用；透過術前Ｘ光電腦導航計算客製化的活動角度，於術中精準定位植入物，可保留更多健康的組織並減緩疼痛，國外的報告更證實羅莎導航手術可以減低人工關節再置換機率達到4成以上，精準的智慧醫療可以讓患者早日回復日常活動。

七賢脊椎外科醫院的羅莎智能減痛手術在大高雄堪稱經驗豐富，技術純熟的骨科醫師再加上羅莎科技輔助，能達到趨近完美的個人化精準醫療，亦是傳統手術無法達到的境界，透過國際交流，將成功的智慧醫療分享給患者提供更好的選擇，期盼為民眾帶來更美好的生活。

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