林襄慘被操爆！全身痠痛 哀號 : 我以為參加《全明星運動會》
由錢薇娟擔任召集人，集結林襄、關詩敏、吳心緹等24位女孩的三立大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，播出即造成話題，之前經過「炸裂躲避球」、「全能障礙賽」賽事後，林襄本周一現身就哀號：「身體很痛，我差點以為我在參加《全明星運動會》，整個脖子後面超痛的。」
記者黃盈容/綜合報導
林襄雖是啦啦隊女神，平常都在跳舞、運動，但參加《炸裂吧！女孩》在節目迎來各式炸裂挑戰，仍吃不消。評測進入第二週，女孩們一到場就忍不住抱怨全身痠痛，林襄更苦笑透露 ：「隔天起床我腳痛到感覺沒辦法走路， 好可怕喔!希望後面沒有這麼激烈的運動。」關詩敏則自爆累到一回家，就直接躺在地上睡著了、就連梓梓也說:「原本回家想玩手機，卻累到秒睡！」
出品單位「好看娛樂」除了告知女孩們時間與地點外，對於賽事項目與進行方式完全不知情，要到錄影現場才會由錢薇娟揭曉，而正當女孩還在補妝時，錢薇娟就廣播要大家集合，24位女孩則急忙地衝出休息室到場地集合，才知本週將要面對「橄欖球衝刺」、「競走接力」與「面試環節的90秒自我介紹」三項大挑戰。
在測試女孩們的反應力及爆發力的「橄欖球衝刺」項目中，曾在《全明星運動會》拿下MVP的吳心緹，在比賽的過程拚命的表現，不僅讓橄欖球教練讚許有佳「心緹轉換步伐很漂亮，秒數應該很可觀」，精彩的表現也讓在場邊觀賽的 女孩們開始竊竊私語說：「之前她就有生化人的稱號。」吳心緹則不諱言表示：「我其實在上場前有先想好要怎麼做。」
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