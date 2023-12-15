展鐵漢形象！侯友宜雲林掃街防彈玻璃高度減半 連防彈背心也沒穿
國民黨總統候選人侯友宜今（15）日在雲林縣長張麗善的陪同下在雲林車隊掃街，侯友宜特別將車隊的防彈玻璃帷幕降低，方便與民眾近距離接觸，據了解，刑警出身的侯友宜也沒有穿著防彈衣，侯友宜曾私下稱，過去與重大槍擊要犯對峙時，根本顧不上要穿防彈衣，現在選總統將不需要；充分展現侯友宜鐵漢、接地氣的形象。
記者余祥／台北報導
侯友宜也談到連日在中南部掃街的心情，他說，自己是出身南部、嘉義的孩子，人親、土親，鄉親的情感都綁在一起，這段時間常常到南部，聽到很多鄉親的聲音，尤其南部長輩希望老農津貼可以提高、老人健保排富後補足，還有農民欠工、公糧收購價格提高、水利會還歸於民等聲音，都是南部人的心聲。身為南部孩子，他一定和所有鄉親團結一致，解決所有問題，用這樣的精神照顧全台灣，希望台灣可以平安，大家過一個好生活。
侯友宜今在雲林從立委候選人丁學忠競選總部出發，沿大街小巷跟所有民眾懇託，並前往虎尾德興宮、土庫順天宮參拜，與基層鄉親互動。許多鄉親看到侯友宜車隊經過，高舉國旗吶喊「凍蒜」，也比出象徵侯康配3號的「OK」手勢力挺，原本在店面內的青年朋友們，更特地走到店外，向侯友宜熱情揮手，熱情滿滿。
特別的是，正常正副總統候選人的戰車防彈玻璃會高出頭部一段距離，但侯友宜將防彈玻璃帷幕減半，希望跟民眾有更直接的互動。
據了解，侯友宜甚至在被特勤中下詢問是否要穿防彈背心時，也婉拒，他過去當刑警跟重大槍擊要犯對峙，有時都顧不及穿防彈背心，現在選總統當然不需要身穿防彈衣，充分展現鐵漢形象。