風田男團出道酬勞12人分！有夠心酸　一度窮到想放棄演藝回日本

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日籍藝人風田外表高大帥氣，但主持風格常有搞笑、不計形象的反差「笑果」，受到許多觀眾喜愛。而風田因身高190公分，一開始在日本是當模特兒，後來因緣際會到台灣發展加入男團SpeXial，起初中文差、又不擅唱歌跳舞，所以在團體內是「身高擔當」。
風田表示，因團體人多的關係，所以常常分下來的薪水少得可憐，宣傳期2個月的通告下來都沒什麼錢，團體待到後期時，其他團員都有各自接到工作，只有風田因語言問題所以乏人問津，一度有想放棄一切飛回日本的念頭，幸好後來陸續接到主持活動，演藝工作才慢慢步向正軌。風田說，現在來台灣已經9年了，不僅完全習慣台灣的生活，連回到日本還會被日本人稱讚日文講得很好，令他啼笑皆非。
宇珊則是從小就愛唱歌，後來成為女團Popu Lady團員，以甜美歌手發片出道，中後期開始接觸主持工作，陸續擔任幾位綜藝大哥的助理主持。但從歌手轉換成主持人的身分時，宇珊坦言一開始非常不習慣，因當身分是歌手時，唱片公司都會幫忙準備好一切，上台只要把歌唱好即可，在台上都是鎂光燈的焦點，但嘗試主持身分時，卻是要變成襯托別人的綠葉，所以低潮了1年多才找到自己的定位。
宇珊說，在挫折感爆棚後，漸漸收到來賓的正面回饋，讓她信心大增，到現在多年後終於能獨當一面接下主持棒，令宇珊開心地大喊：「真的戲棚下站久就是你的！」
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