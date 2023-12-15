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風田男團出道酬勞12人分！有夠心酸　一度窮到想放棄演藝回日本

▲風田過去是男團SpeXial成員，當時酬勞12人分，他曾窮到一度想放棄演藝工作回日本。（圖／年代提供）
▲風田過去是男團SpeXial成員，當時酬勞12人分，他曾窮到一度想放棄演藝工作回日本。（圖／年代提供）

記者黃盈容/綜合報導

藝人宇珊、風田同樣是偶像團體出身，近期首度搭檔主持節目《今天推什麼》，推薦吃喝玩樂等最新潮流資訊。日前兩人登上年代MUCH《那些年。那些歌》分享出道至今的心路歷程，風田表示因為當時男團成員高達12人，所以酬勞分下來都少的可憐，曾經窮到一度想放棄演藝工作回日本；而一直都懷有歌手夢的宇珊，坦言要從偶像歌手轉變為主持人時相當受挫，好在後來漸漸重拾信心，在出道12年後終於擁有自己的新節目，令宇珊大喊：「真的戲棚下站久就是你的！」

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▲宇珊（右）和風田同樣是偶像團體出身，近期首度搭檔主持節目《今天推什麼》。
▲宇珊（左）和風田同樣是偶像團體出身，近期首度搭檔主持節目《今天推什麼》。（圖／年代提供）
日籍藝人風田外表高大帥氣，但主持風格常有搞笑、不計形象的反差「笑果」，受到許多觀眾喜愛。而風田因身高190公分，一開始在日本是當模特兒，後來因緣際會到台灣發展加入男團SpeXial，起初中文差、又不擅唱歌跳舞，所以在團體內是「身高擔當」。

風田表示，因團體人多的關係，所以常常分下來的薪水少得可憐，宣傳期2個月的通告下來都沒什麼錢，團體待到後期時，其他團員都有各自接到工作，只有風田因語言問題所以乏人問津，一度有想放棄一切飛回日本的念頭，幸好後來陸續接到主持活動，演藝工作才慢慢步向正軌。風田說，現在來台灣已經9年了，不僅完全習慣台灣的生活，連回到日本還會被日本人稱讚日文講得很好，令他啼笑皆非。


▲宇珊則是從小就愛唱歌，後來成為女團Popu Lady團員，以甜美歌手發片出道。
▲宇珊則是從小就愛唱歌，後來成為女團Popu Lady團員，以甜美歌手發片出道。（圖／年代提供）
宇珊則是從小就愛唱歌，後來成為女團Popu Lady團員，以甜美歌手發片出道，中後期開始接觸主持工作，陸續擔任幾位綜藝大哥的助理主持。但從歌手轉換成主持人的身分時，宇珊坦言一開始非常不習慣，因當身分是歌手時，唱片公司都會幫忙準備好一切，上台只要把歌唱好即可，在台上都是鎂光燈的焦點，但嘗試主持身分時，卻是要變成襯托別人的綠葉，所以低潮了1年多才找到自己的定位。

宇珊說，在挫折感爆棚後，漸漸收到來賓的正面回饋，讓她信心大增，到現在多年後終於能獨當一面接下主持棒，令宇珊開心地大喊：「真的戲棚下站久就是你的！」

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