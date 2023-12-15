米可白離婚4年不忍了！飛撲吻人夫蕭景鴻 喊話「我還要再婚」
米可白和蕭景鴻在台視8點檔《追分成功》原本互看不順眼，了解彼此後逐漸改觀，感情也逐漸萌芽。米可白在今（15）晚播出內容，為了照顧生病的蕭景鴻，不小心跌在沙發意外親吻。她排戲時緊張到肢體僵硬，不敢直接往蕭景鴻身上倒，往旁邊飛撲，讓蕭景鴻忍不住笑說：「妳不要那麼緊張，我比妳還緊張好嗎！妳現在沒有家累，我有家累好不好！」米可白離婚4年後，聽了不禁莞爾：「唉，我以後還要再婚的耶！」
記者蔡依庭／綜合報導
米可白拍攝前不斷噴口腔噴霧，她表示：「我這個人有個死穴，就是感情戲。看到劇本就覺得很挫，怕會拍很多次，對他不好意思。」蕭景鴻劇中因為發高燒，呈現無意識昏倒在沙發上的狀態，他一臉苦笑說：「我應該撐得住啦！等下我就是一個屍體，隨便米可白怎麼發揮。」
2人逐漸克服緊張，米可白到後面還能開玩笑跟蕭景鴻說：「蕭景鴻多多包涵囉！你要保護好自己，重要部位要保護，腳要併攏，怕壓到你。」但過程中蕭景鴻還是常笑到泛淚，他說：「好尷尬，可能太熟了吧，就覺得有點怪怪的。」並透露這次的吻戲沒有事先跟太太報備，也不能讓對方看到這幕，後來則趕緊補充：「沒有啦！我老婆不會在意這種事情，拍戲嘛！」米可白嚇出一身汗，大喊：「背都濕了！」
米可白表示演繹「主動」這件事，對她來說很困難，並自嘲：「我應該算是比較喜歡被別人強迫。」2人拍攝吻戲這天，蕭景鴻有點感冒，笑說：「應該是被孫綻傳染，搞不好演完這場，米米也被我傳染。」《追分成功》周一至周五晚間8點台視播出。
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