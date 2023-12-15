明冷氣團狂降16°C！下週急凍「挑戰寒流」 最冷時機、降雨熱區曝
明（16）日鋒面通過加上東北季風南下，北台灣越晚越冷，預計傍晚剩下攝氏15度左右，對比今日高溫攝氏27至31度，溫差高達攝氏16度，這波最低溫會在周日清晨，北部下探12度，下週一（18日）短暫回暖後，下一波更強烈的大陸冷氣團抵達，有機會挑戰入冬首波寒流，下周四清晨至週五最冷，局部地區下探攝氏8度。降雨自今晚開始北部、東半部有雨，19日冷氣團南下，雨區擴大至南部地區。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳姵安表示，明天鋒面通過、東北季風南下，清晨各地約19度至21度，中南部白天氣溫回升，中部高溫攝氏21度至22度，南部攝氏25度至28度，北台灣清晨攝氏21度低溫後，氣溫一路下降到傍晚攝氏15度，其他地區傍晚則是下降至攝氏17度至20度。
這波最冷的時機點在星期日清晨（16日）北部溫度攝氏12度至13度，中部攝氏14度至15度，南部攝氏15度至16度，東部攝氏14度左右，中部以北、東部降溫明顯，南部清晨雖出現低溫，但白天後會稍微回升，中部高溫攝氏19度，南部攝氏22度，花蓮約攝氏17度至18度，北台灣整天都只有攝氏13度至14度。
冷氣團影響到下週一清晨，白天後溫度逐漸回暖，北台灣約攝氏21度，中南部攝氏24度、花蓮攝氏22度。
不過下一波強烈冷氣團從下周二（19日）晚間開始明顯降溫，下周四清晨到週五為最低溫時機，強度有機會挑戰寒流，北台灣、花蓮攝氏10度至11度，中部攝氏12度至13度，南部攝氏13度至14度，全台降溫有感，其中北海岸、東北部進山區有機會出現攝氏10度以下低溫，預計冷到下週六溫度逐步回升。
降雨方面，今天深夜開始基隆北海岸、大台北有局部短暫雨，明天、後天北部、東半部有局部短暫雨，降雨範圍比較大，中南部零星降雨，18日冷氣團減弱後，雨區縮小，剩下大台北、東部地有局部短暫雨。
19日開始冷氣團南下，雨區擴散至南部，一直到下周四、下週五水氣稍減，變成桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。