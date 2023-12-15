鋼鐵香蕉在台爆紅！日本製造商Castem：我們又開始賣奇怪的東西了

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不過，《財訊》也發現，後來有消費者反映：它的形狀還是槌子，不是香蕉啊！於是該公司用菲律賓產的香蕉脫臘鑄模，應用自己擅長的精密鑄造技術，做出一整條金屬香蕉，而且凹凸處和果柄部分，都和真的香蕉一樣，還可以當做裝飾品。售價11877日圓，日文意思是いいバナナ，就是「好香蕉」，在自己的網站上IRON FACTORY銷售。
但當時這款鋼鐵香蕉長20公分、約1.5公斤、而且要一萬多日圓，讓不少人望之卻步。該公司又聽到消費者的聲音了，2021年開發出小型鋼鐵香蕉，長約10公分、重300公克，售價只要3287日圓，讓小孩或女生也能輕鬆釘釘子。
Castem不但有職人精益求精的精神，技術到位，還有自由的風氣，時時發想新商品。社長戶田拓夫日前在臉書上說：「我們又開始賣奇怪的東西了，身為社長的我也不懂這是什麼。」
原來Castem同樣用自己拿手的鑄造法，製作出「海賊王」中索隆用的刀的刀鍔，共有「和道一文字」、「雪走」、「三代鬼徹」和「秋水」等四種，每種6600日圓，沒想到，卻讓海賊王迷愛不釋手。
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