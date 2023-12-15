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鋼鐵香蕉在台爆紅！日本製造商Castem：我們又開始賣奇怪的東西了

▲日本精密零件製造商Castem的「鋼鐵香蕉」在台灣爆紅。（圖／截取自Castem官網）
▲日本精密零件製造商Castem的「鋼鐵香蕉」在台灣爆紅。（圖／截取自Castem官網）

文／財訊雙週刊

根據《財訊》報導，最近日本的「鋼鐵香蕉」在台灣爆紅，製造商是位於廣島縣福山市的精密零件製造商Castem。該公司指出，11月23日開始，來自台灣的訂單突然激增，連帶美國、加拿大、英國、香港也有訂單湧入，一個禮拜內大香蕉賣出240個，小香蕉則賣出300個，庫存已被掃空，因此正在緊急增產，網站上說大約要6週後才能拿到商品。

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當時是因為想釘釘子手邊卻沒有槌子時，有人用冷凍的香蕉取代。因此自2019年起，Castem便開始製作半根香蕉模樣的槌子，這樣消費者就不用特地把香蕉凍起來。

不過，《財訊》也發現，後來有消費者反映：它的形狀還是槌子，不是香蕉啊！於是該公司用菲律賓產的香蕉脫臘鑄模，應用自己擅長的精密鑄造技術，做出一整條金屬香蕉，而且凹凸處和果柄部分，都和真的香蕉一樣，還可以當做裝飾品。售價11877日圓，日文意思是いいバナナ，就是「好香蕉」，在自己的網站上IRON FACTORY銷售。

但當時這款鋼鐵香蕉長20公分、約1.5公斤、而且要一萬多日圓，讓不少人望之卻步。該公司又聽到消費者的聲音了，2021年開發出小型鋼鐵香蕉，長約10公分、重300公克，售價只要3287日圓，讓小孩或女生也能輕鬆釘釘子。

Castem不但有職人精益求精的精神，技術到位，還有自由的風氣，時時發想新商品。社長戶田拓夫日前在臉書上說：「我們又開始賣奇怪的東西了，身為社長的我也不懂這是什麼。」

原來Castem同樣用自己拿手的鑄造法，製作出「海賊王」中索隆用的刀的刀鍔，共有「和道一文字」、「雪走」、「三代鬼徹」和「秋水」等四種，每種6600日圓，沒想到，卻讓海賊王迷愛不釋手。

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