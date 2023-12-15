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快閃12天！菲觀局在信義辦聖誕活動　22日起抽菲律賓旅遊大獎

▲ 菲律賓常見的Parol聖誕燈飾。（圖／菲律賓觀光部）
▲ 菲律賓常見的Parol聖誕燈飾。（圖／菲律賓觀光部）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓是地表上最愛過聖誕的國家，歡慶活動從9月持續至隔年1月，堪稱「全世界最長的聖誕節」。菲律賓觀光部12月22日至1月2日將在微風松高戶外廣場舉辦【聖誕跨年菲常快樂】快閃活動 ，現場有吃有拿也有玩，還將抽出菲律賓機票+住宿大獎，歡迎大家一起來體驗菲式聖誕季的獨有魅力。

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【聖誕跨年菲常快樂】活動從12月22日至1月2日一連12天，每天11:00至20:00，將在微風松高（松高路大門戶外廣場）盛大展開，全區以菲律賓海濱茅草屋風格呈現，現場布置了聖誕樹和馬槽兩大象徵物，營造出經典的菲式聖誕場景，民眾只要到活動現場與聖誕裝置合照，並完成上傳照片任務，就有機會獲得菲律賓聖誕美食「比賓卡Bibingka」一份(每日限量，贈完即止)，並有機會抽中菲律賓來回機票+住宿大獎。此外，活動期間每天現場也會舉辦有獎問答拿好禮。

為了讓民眾體驗身臨其境的菲式聖誕，菲律賓觀光部更加碼於12月23日當晚20:00至21:00，提前舉辦聖誕暖心晚會，邀請台北愛樂室內合唱團Live演唱《平安夜》、《普世歡騰》、《來自天上的喜悅》和《祝你聖誕快樂》多首聖誕頌歌，現場填寫資料，也有機會抽中菲律賓來回機票+住宿，活動當晚將直接頒獎給幸運得主。

而12月31日迎新送舊的跨年夜當晚，菲律賓觀光部更特別邀請「詐騙樂團」帶來音樂盛宴，現場有薩克斯風 、小提琴演奏，還會演唱從60年代復古老歌，到最新的西洋歌曲，用超好聽的音樂，陪大家 一起開心倒數。而且只要在現場拍照打卡、完成上傳任務，就可獲得菲律賓聖誕美食「比賓卡Bibingka」一份（數量有限，贈完即止）。菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士說：「菲律賓近8成的國民是天主教徒，聖誕節是一年 中最重要的宗教節日，就像台灣的春節一樣令人期待。當地人在聖誕節會吃Bibingka糕點， 象徵一整年的豐收Biibingka由稻米製作而成，以米漿+椰漿糊混合，用香蕉葉包裹烘烤而成，頂端會加起司絲及椰子絲增添風味。期望透過這次【聖誕跨年 菲常快樂】活動，與台灣民眾分享菲律賓聖誕的獨有魅力，進而吸引更多人前往菲律賓旅遊，親自感受當地濃烈的節慶氛圍與海島風情。」

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