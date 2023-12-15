名家論壇》鄭仲嵐／岸田出手「清零」安倍派內閣　自民黨恐難止血

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只是，岸田雖然講話斬釘截鐵，但其實根據最近時事通信社新的民調顯示，岸田內閣的支持度已經滑到17.1%。這同時亦是自民黨自從2012年12月，安倍晉三重新執政後的新低，上回支持率跌破20%，已經是民主黨政權輪替前夕，2009年9月的麻生太郎內閣時代（13.4%）。
內閣更迭陣容中，最重要的職位莫過於「首相之下第一人」之稱的官房長官之位，由前外務大臣林芳正接替松野博一。其餘包括前總務大臣松本剛明（64歲，麻生派）就任總務大臣，前地方振興大臣坂本哲志（73歲，森山派）為農林水產大臣、法務大臣齋藤健（64歲，無黨派）擔任經濟產業大臣。
原先這些內閣高位，都是由自民黨內最大派系「清和政策研究會」（俗稱安倍派）的人事就任，但是在新一波的人事任命中，這些位置通通遭到掃地出門。除了上述4個位置外，包括內閣副大臣5人、政務官1人、以及首相的輔佐官1人都辭職負責，安倍派在這次的改祖上遭到實質全體「清零」。
撼動日本社會的政治獻金案
為何岸田文雄在此時大動內閣人事？事件肇因於近來延燒的政治獻金案。日本各家媒體陸續於12月初，開始報導有關自民黨內政治募款餐會券之募款金額疑似帳目不清一事。原先，自民黨所屬的5大派系，都會舉辦各自的募款餐會，一張券要價數萬日幣不等。這些餐會券所募款之金額，都會統一交由各派系統籌運用。
其中，在過往的慣例，每位國會議員都有按照職位與年資等，分配其應該負責販售的募款餐會券張數。這些販賣張數與金額都必須登記在國會的收支報告中，並且依照慣例課稅。
然而，這次的醜聞主要內容，是在當每個國會議員都達到自己的「販賣配額」後，議員官方只有申報自己配額的張數與金額。若是有超賣的募款餐會券，這些都沒有列入官方收支紀錄，超賣金額則是交由各派系統一運用，再統一匯入各國會議員事務所的私有帳戶。
只不過，而這些未申報的錢是否流為私用？或是有逃稅嫌疑？再再引發外界質疑，甚至東京都地檢署特搜部也開始介入調查。其中未申報金額最多的即是安倍派，遭到報導5年內約有5億日幣等募款餐券帳目不明。雖然各派系多少因經年累月的「陳舊陋習」都有未報帳的部分，但是安倍派樹大招風，最終仍是引來岸田動刀改革。
對於只全部更換安倍派人士的原因，他只說，「我是考慮每個人的願望和情況，而不是他們所屬的政策團體」。
明年9月總裁選能有支持？
然而，由於接近年底，正是下個年度預算編列的重要時刻，岸田文雄卻在此時緊急更動內閣成員，明顯犯下兵家大忌。隨後隸屬安倍派，就任黨內要職的政調會長萩生田光一、參議院幹事長世耕弘成、國會對策委員會長高木毅等紛紛提出辭呈，未來黨內運作恐怕出現真空。
黨內運作一但出現空白期，最直接影響的就是2024年9月的總裁選舉。如果岸田沒有在先前辭職的意思，他仍是需要安倍派的支持才能當選，然而現在岸田被認為為了保住現在首相生路，先砍掉安倍派來斷尾求生，希望能拿回一點民意聲望。只不過這樣一來，安倍派到時可能會集體杯葛，岸田將無法繼續參選。
也因此，在這次的內閣改組中，岸田選擇同是岸田派的林芳正就任官房長官，很大的遠因也可以解讀為「後岸田時代繼承人」。林芳正從政相對沒有汙點，而且同派系之故相當得到岸田信賴，加上林芳正跟安倍晉三老家同為山口縣，如果林芳正能成為繼承者，那對原先安倍家族在當地經營也會給予影響。
只不過，現在的新內閣仍是如火中取栗般艱辛。如果支持率始終未見起色，最快明年1月的國會常會、或是最晚3月的新年度預算成立前，岸田可能就會思考進退。但是在此之前，岸田已經不剩下多少時間，現時間就算暫時與安倍派割席斷交，岸田政權的聲望恐難止跌回升。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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