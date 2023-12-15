科技顧問會議落幕！台灣布局10年　引領全球半導體、AI科技應用

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國科會說，在「半導體×AI」上，將落實「晶片驅動台灣產業創新方案」和「台灣AI行動計畫」，立基台灣半導體優勢，打造台灣成為引領全球半導體與AI科技創新之堅實夥伴；在「淨零科技」上，則將持續推動「淨零科技方案」，打造台灣成為與世界共同邁向淨零的科技典範。
廖俊智表示，此次會議結論在「半導體×AI」，希望達成「掌握生成式AI趨勢、立基台灣半導體優勢，引領全球半導體與AI科技的創新應用」願景，並據以訂立3大策略，包括培育下世代半導體及AI人才、加速半導體及AI應用技術發展，以及以生成式AI•晶片驅動全產業創新並推動新創孵育。
廖俊智指出，在「淨零科技」則希望達成「利用知識導向之路徑規劃，使台灣成為淨零轉型典範，以促成能源使用、工業製程、生活型態及社會之轉型」願景，其中3大策略包括針對台灣特性制定2030減碳目標，發展具台灣產業潛力的淨零科技、利用台灣淨零轉型機會培養在地綠色供應鏈，以及把握AI轉型契機，加速產業淨零與數位雙轉型。
行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠表示，因應近年國際政經局勢的巨大變化，台灣科技研發及產業實力不僅受全球矚目，此次會議結論也強調建構跨產業生態系的橫向連結，以及跨部會的上下游協作的重要性，並須強化國際連結與滿足在地需求，因此更需要密切與國際夥伴互動。
他認為，透過科技顧問制度，讓科技顧問以國家戰略高度，提出科技發展布局建言，讓國際更瞭解台灣的策略作法，也讓台灣堅實的科技實力與全球夥伴關係緊密連結，共同因應全球面臨重大挑戰。