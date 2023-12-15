林宥嘉唱3天吸金8400萬！韓系潮男造型帥炸 粉尖叫掀翻小巨蛋
林宥嘉於今（15）日攻蛋，舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」，總計3場演唱會，累積3.3萬人觀賞，而這次開唱演唱會成本總共6000萬，票房粗估8400萬，看起來林宥嘉吸金能力一如往昔。而林宥嘉這次開唱變身「韓系潮男」，讓人耳目一新，粉絲在演唱會上狂喊「好帥」。
記者吳雨婕／台北報導
林宥嘉以新造型亮相，頭髮剪成現在最流行的韓式狼尾頭，M型瀏海還有兩條白色的挑染、耳後也有白色耳圈染，演唱會上他以歌曲〈一點點〉、〈請說〉、〈飄〉等歌曲為演唱會揭開序幕，唱完〈讓世界毀滅〉後，場燈一暗，全場歌迷立即爆發出尖叫聲，還有歌迷熱情地喊著：「好帥！」
等場燈一亮，林宥嘉開口向粉絲打招呼：「各位朋友們大家好我是idol林宥嘉，好特別，畢竟是台北你懂的，今天這個演唱會你知道有多長時間嗎？3個小時喔，唱好唱滿。」回到家鄉台北開唱，感受格外不同，接著他表示，演唱會就像看電影，有種回到小時候瘋狂年紀的感覺，希望大家能給他熱烈地尖叫聲回饋。
今天來觀賞的藝人有Hush、毛弟、李沐、小賴、王渝萱。在演藝圈有著好人緣的林宥嘉，演唱會後台滿是好友們送的花籃，包含S.H.E、動力火車、五堅情、韋禮安、蕭敬騰等人都送上卡片與花籃，祝福林宥嘉演唱會成功。
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