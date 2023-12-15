政大生辣問爭議多嗆媒體　吳欣盈：我願意接受檢視

由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治進⼊⼤學 2.0？！-青年與副總統候選⼈」講座，邀請三黨的副總統候選人為學生演講並開放提問，民眾黨副總統候選人吳欣盈今（15）日首度到大學與學生座談。針對先前雙重國籍、財產申報爭議嗆媒體，吳欣盈表示，願意接受檢視。
記者呂炯昌／台北報導
政大學生在提問時間詢問之前嗆媒體的事情，吳欣盈表示，媒體要打她的雙重國籍、有無公開透明、有沒有誠信，面貌大概是這樣，她的背景是最明顯要打她的地方，她也了解，同時公眾人物必須受到監督，「That's Fair」，她對監督、督導沒有什麼意見，不同媒體、不同時間在做訪談，很多人沒有從頭看到尾。
吳欣盈表示，她覺得自己邏輯很清楚，相關主管單位跟她要，她要呈報，但不用再跟其他人做解釋，等中選會確認後再跟民眾宣布，才是正確程序，而不是隨便的人來就一直問、一直問。
吳欣盈說，昨天她去立法院報到有40、50家媒體，為了簽到桌子都快被翻桌了，她在立院工作、老公在國外，有一個9個月大的小孩，還要當副總統候選人、跑行程，沒辦法每天針對碎小事情回應，不表示她不尊重、不要被監督，正常程序走完，有問題再來指點，她是願意被檢視的。
至於柯文哲發表多項歧視女性言論，吳欣盈表示，「Dr.Kou loves his mom, If he hates woman，他不會選我」，對她來說，那不是大問題。