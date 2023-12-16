不能再檢舉紅線臨停了！併排、停路口4狀況 「1但書」不會收罰單
不能再檢舉紅線臨停了！交通部昨（15）發新聞稿，公布「交通違規記點微調作法」，3大項內容包含紅線臨停不開放民眾檢舉，也不會再記點；臨停路口、公車站10公尺內，以及併排或停消防栓5公尺內，只要不妨礙通行即「勸導不舉發」，若確有妨礙交通又無法勸導時才會開罰，只有併排或停消防栓5公尺內才會記點。意即，日後臨停路口、公車站、消防栓及併排等行為，只要不妨礙交通，且被勸導時馬上駛離，都不會再收到罰單了。
記者徐銘穗/綜合報導
交通部表示，今年6月30日新修正「道路交通管理處罰條例」部分條文生效施行，道安已連續3個月死亡人數下降，交通部滾動廣納各界意見，已於今年11月24日提出「上下客貨臨停違規記點微調作法」。
對於外界誤解汽機車在路段紅線違規臨時停車及違規停車會被記點一事，交通部說明，依規定不是民眾可檢舉的違規項目，紅線違規停車會處罰鍰，依法得處600元以上1200元以下，但並不會記點。
交通部表示，因上下客貨在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發；而確有妨礙人車通行情事無法勸導處理時，已經於今年11月24日完成修正裁罰細則，不予記點但是仍然要罰款。
另外，併排或消防栓5公尺違規臨時停車，依規定是民眾可檢舉的違規項目，但若無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發，如果違規臨時停車確實有妨礙人車通行，不符合勸導處理規定時，會處罰鍰，也會記點。
交通部同時呼籲，不論是駕駛人或行人，在道路都應遵守各項交通管理規定，共同維護安全的用路環境與秩序，交通部也已請各地方政府應儘速妥善規劃臨時停車空間。
根據公路局統計，今年6月30日至12月7日，需記點的違規項目中，違規次數最多的是超速（記1點），共101萬2158件；其次依序是違規臨時停車（記1點）90萬5560件、未依規定轉彎或變換車道（記1點）67萬6443件、闖紅燈（記3點）45萬8619件、不依規定駛入來車道（例如跨越雙黃線，記1點）45萬6984件；總計有80萬230人因違規被記點，944人達12點被通知吊扣駕照。而在記點規定修正前，每年大約3.2萬人因記點遭吊扣駕照。