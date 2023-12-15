林宥嘉感冒硬上工！忍不住當場擤鼻涕 見丁文琪放閃「這麼漂亮」
林宥嘉的「idol 2023 世界巡迴演唱會台北站」於今（15）日在台北小巨蛋登場，滿滿的3個小時，林宥嘉唱好唱滿，狀態頗佳，而在演唱會安可橋段時，他自爆得了A流，感冒嚴重的他，還當場在舞台上擤鼻涕。
記者吳雨婕／台北報導
唱完快歌〈另一個自己〉後，林宥嘉裝傻問：「我是誰？我在哪？」邊說，他邊走到舞台下，引起搖滾區的粉絲一陣暴動，他笑說：「台北的演唱會怎麼辦？我一直在想要怎麼結束？」邊說邊走，林宥嘉還不忘兼顧粉絲福利，一路上與粉絲互動，在慢歌組曲橋段開始前，林宥嘉表示：「3個小時的演唱會聽起來有點長，但一瞬間就要結束了，所以我希望接下來我和我的團員們，可以唱到你們想聽沒有聽到的，或是覺得這首歌怎麼這麼好聽、我老婆怎麼這麼漂亮。」不忘放閃愛妻丁文琪。
林宥嘉在慢歌Part首先選唱歌曲〈浪費〉，一曲唱畢，工作人員遞給他衛生紙，他不掩飾地說：「我流鼻水怕被發現，請問有人現在感冒的嗎？上上禮拜我得了A流，那我先祝感冒的人早日康褔，記得口罩要戴好。」說完，馬上用衛生紙擤鼻涕，而台下也有粉絲真的感冒，林宥嘉有點驚訝的跟對方說：「你真的感冒？你離我超近的喔！多喝水。」此外，林宥嘉邀來師弟柯棨棋一起演唱歌曲〈少女〉。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁