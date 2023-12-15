▲ 閉著眼睛換胎都比你快　紅牛挑戰關燈換胎竟然不到3秒就完成

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F1是一項非常嚴肅的運動，畢竟動輒好幾億歐元的預算，每一個決定可能都將會造成極大的影響，而在賽季結束之後，車隊有時也會稍微放鬆一下，而像是Red Bull紅牛這類比較會進行行銷活動的車隊，他們都會有一些特別的活動，這次他們讓Pit維修人員進行換胎挑戰，只是這次換胎是要在完全關燈的狀況下進行，這聽起來似乎沒有太過困難，畢竟他們每個工作人員可能都擁有更換輪胎的肌肉記憶了，但是要完全矇著眼睛，其實還真的不是件簡單的事，就好像現在叫你閉著眼睛去上廁所，你可能也會花費比平常多好幾倍的時間才完成。
而在挑戰的一開始，他們竟然花費不到10秒的時間就完成，這其實讓人非常驚艷，但是這個成績顯然對於紅牛的團隊來說還不夠好，因此他們決定練習讓成績更接近比賽時的表現，他們身為專業的團隊，經過短短的練習竟然就把時間推進到2.84秒，雖然這在比賽當中只算是還不錯的表現，畢竟今年McLaren麥拉倫車隊才剛寫下了全新的世界紀錄，1.80秒完成換胎，如果你對於他們如何達成這麼強大的換胎成績有興趣的話，可以看看這個他們挑戰過程的影片，就會知道每一位工作人員對於換胎這個流程有多麼的熟練，而且他們的默契有多麼優異。