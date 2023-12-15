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未完成訂單累積約100萬輛 Toyota近期宣布多款車型在日本暫停販售

▲ 未完成訂單累積約100萬輛 Toyota近期宣布多款車型在日本暫停販售
▲ 未完成訂單累積約100萬輛 Toyota近期宣布多款車型在日本暫停販售

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Toyota在日本有多款熱門車型現在宣布暫停接單，包括Alphard、Land Cruiser 300以及Aqua(Prius C)，而這不是因為這些車輛賣得太差或者是沒有獲利，反而是因為賣得太好，但原廠卻無法如期生產車輛，他們想要讓手上的訂單消化一下再重新開始接單，只不過要消化的數量有點驚人，最多的時候竟然多達100萬輛車等待交付。

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Toyota Alphard現在宣布暫停接單，而其實台灣的候車期也長達兩年以上。
Toyota Alphard現在宣布暫停接單，而其實台灣的候車期也長達兩年以上。
日本Toyota在9月就已經宣佈Aqua(Prius C)暫停接單，而11月中也宣布Alphard暫停接單，現在就連Land Cruiser 300也是如此，這一切都是因為生產方面完全跟不上市場需求，乾脆先暫停接單緩解候車期太長的問題，但是這明顯地影響了日本各地的經銷商，在相關報告當中，4月份至10月份的七個月中，有多達5個月的銷售量衰退，但Toyota並不打算恢復車輛接單，因為工廠真的跟不上消費需求，即便他們也已經將2023財報年的預測調高9萬輛，今年大概會賣出334萬輛的驚人數字。

而會累積這麼多訂單，有很大一部分原因是新冠肺炎期間晶片短缺所累積的，最高曾經來到100萬輛的水準，之所有會有爆量的訂單無法消化，除了需求上漲、且疫情期間生產數下跌之外，還有就是日本經銷方式的改變，2020年之前，日本的經銷商分成四類，每一類可以販售的車款不同，但現在每一家Toyota都可以販售任何車型，這讓熱門車輛的訂單暴增，在2022年底的時候平均候車期竟然長達6個月，現在大約縮短到5個月，而要到明年春天候車期才會縮短到4個月，屆時這些熱門車款才有可能再重新恢復接單，而台灣目前沒有聽到相關消息，但是有些進口車輛確實要等待很長一段時間才能拿到車。

Aqua也就是Prius C也早在9月份就宣布停售。
Aqua也就是Prius C也早在9月份就宣布停售。
Land Cruiser 300一樣也因為太熱門的關係因此宣布暫停接單。
Land Cruiser 300一樣也因為太熱門的關係因此宣布暫停接單。

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