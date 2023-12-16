奇蹟！英國少年疑遭母親「帶去靈修」失蹤　6年後在法國尋獲

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報導指出，巴蒂本週被送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）發現，當時司機留意到他一個人在雨中行走，決定載他一程，巴蒂上車後便語出驚人，聲稱自己「遭到母親綁架」，已經獨自在山裡走了4天，吃驚的阿西迪尼上網搜尋少年的名字，結果發現竟真的有他的尋人啟事及新聞。
據巴蒂自述，他已經在法國待了約2年，原本打算設法找到有英國大使館的大城市求助，而阿西迪尼則直接聯絡法國當局協助。巴蒂借用阿西迪尼的手機，找到外婆的臉書（facebook）傳訊，打下：「外婆，我是亞歷克斯，正在法國土魯斯，我真心希望妳收到這則訊息。我愛妳，我想回家。」
報導提到，卡魯阿納已和丈夫大衛離婚，對於外孫被尋獲一事驚喜不已，她認為當年孫兒是被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，當時他們正尋求「另一種生活方式」，不希望讓巴蒂去上學。至於巴蒂的母親、外祖父則仍下落不明，已遭通緝。
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