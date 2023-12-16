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奇蹟！英國少年疑遭母親「帶去靈修」失蹤　6年後在法國尋獲

▲英國少年巴蒂，2017年時與母親前往西班牙度假，卻從此音訊全無，直到6年後的現在於法國被尋獲。（圖／翻攝自太陽報）
▲英國少年巴蒂，2017年時與母親前往西班牙度假，卻從此音訊全無，直到6年後的現在於法國被尋獲。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國1名少年，6年前隨母親、外祖父前往西班牙度假失蹤，此後一直下落不明，本月13日他在法國庇里牛斯山區被路過的司機發現，一問之下得知他已獨自在山區走了4天，現被安置在土魯斯（Toulouse）一個青少年中心，警方並聯絡上他在英國的外祖母，對方得知愛孫還活著時相當高興。

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綜合外媒報導，現年17歲的巴蒂（Alex Batty），2017年被母親梅蘭妮（ Melanie Batty）帶離英國曼徹斯特，前往西班牙南部安達魯西亞自治區度假，同行的還有外祖父大衛，當時他只有11歲，不過梅蘭妮並沒有合法的家長監護權；同年10月，原本該返回英國的一行人卻彷彿人間蒸發一般，令擁有巴蒂合法監護權的外祖母卡魯阿納（Susan Caruana）憂傷不已。

報導指出，巴蒂本週被送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）發現，當時司機留意到他一個人在雨中行走，決定載他一程，巴蒂上車後便語出驚人，聲稱自己「遭到母親綁架」，已經獨自在山裡走了4天，吃驚的阿西迪尼上網搜尋少年的名字，結果發現竟真的有他的尋人啟事及新聞。

據巴蒂自述，他已經在法國待了約2年，原本打算設法找到有英國大使館的大城市求助，而阿西迪尼則直接聯絡法國當局協助。巴蒂借用阿西迪尼的手機，找到外婆的臉書（facebook）傳訊，打下：「外婆，我是亞歷克斯，正在法國土魯斯，我真心希望妳收到這則訊息。我愛妳，我想回家。」

報導提到，卡魯阿納已和丈夫大衛離婚，對於外孫被尋獲一事驚喜不已，她認為當年孫兒是被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，當時他們正尋求「另一種生活方式」，不希望讓巴蒂去上學。至於巴蒂的母親、外祖父則仍下落不明，已遭通緝。

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AI倪珍報新聞