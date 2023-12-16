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今晚急凍10°C！7-11美式、全家拿鐵「買1送1」　熱卡布奇諾28元

▲今日強烈冷空氣南下，越晚會越濕冷，四大超商推出限時咖啡優惠，7-11有濃粹美式、英式紅茶買1送1外，還有入冬必喝的熱卡布奇諾也買1送1。（圖／7-11提供）
▲今日強烈冷空氣南下，越晚會越濕冷，四大超商推出限時咖啡優惠，7-11有濃粹美式、英式紅茶買1送1外，還有入冬必喝的熱卡布奇諾也買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今日強烈冷空氣南下，越晚會越濕冷，北台灣從攝氏19度暴跌至10度，四大超商推出限時咖啡優惠，7-11有濃粹美式、英式紅茶買1送1外，還有入冬必喝的熱卡布奇諾也買1送1，原價55元平均單杯28元開喝；全家大杯單品美式、抹茶拿鐵也有買1送1優惠，還有週年慶限定，APP寄杯美式咖啡中杯免費升級大杯、大杯升級特大杯。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至12月17日

◾思樂冰可口可樂、果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1，原價39元、特價20元

◾霜淇淋第二支半價，原價49元、特價38元，78折（限制icash 2.0、icash Pay支付）

◾大杯熱卡布奇諾買1送1，原價55元、特價28元

◾大杯濃萃美式買1送1（冰／熱不限），原價50元、特價25元

◾英式紅茶買1送1（冰/熱不限），原價35元、特價18元

◾燕麥系列買2送1（冰/熱不限）

◾租借循環杯購買濃萃美式咖啡30元（原價50元）

以上活動期間使用自帶杯購買CITY系列現調飲品現省7元，同時還有天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數，統一H2O WATER無標純水（600ml/24入）整箱優惠價170元（原價432元），平均單瓶不到8元。

▲統一超商五度入選DJSI道瓊永續指數優惠活動。（圖／7-11提供）
▲統一超商五度入選DJSI道瓊永續指數優惠活動。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至12月21日

◾芋見想泥歐蕾2杯118元，7折（原價85元、特價59元），每日限量1000組，會員每日限購2組

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡，莫西多／白色佳人任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）每日限量1萬組，會員每日限購4組。

◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，71折（原價99元、特價71）限量3萬組。

◾風味指定飲品任選買5送2，含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶／焙烤榛果風味／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾冰飲系列，71折（原價65元、特價47），限量3萬組

◾濃萃拿鐵／濃萃美式，任選買5送2，71折（原價60元、特價43元），限量8萬組。

◾燕麥指定系列任選買5送2，含大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，71折（原價75元、特價54元），限量3萬組，最多現省150元。

◾CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2，71折（原價110元、特價79元），限量3萬組

◾冰淇淋紅茶買5送2，71折（原價65元、特價47元），限量1萬組

▲APP行動隨時取濃粹美式、拿鐵任選買5送2，搭配自帶杯折扣5元，濃粹拿鐵最低38元開喝。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取濃粹美式、拿鐵任選買5送2，搭配自帶杯折扣5元，濃粹拿鐵最低38元開喝。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜即起至12月17日

◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元

📍APP｜即起至12月17日

◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元

◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元

◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元

◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元

◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元

◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元

▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至12月26日

◾大杯經典美式，77折（原價45元、特價35元）

◾特大杯經典美式，75折（原價60元、特價45元）

▲全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
🟡萊爾富

📍門市、APP｜即起至12月26日

◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）

◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

🟡OK超商

📍門市｜即起至12月17日

◾純喫茶醇奶茶買1送1，原價50元、特價25元

◾純喫茶仲夏水果茶買1送1，原價70元、特價35元

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／OK超商提供）

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