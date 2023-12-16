今晚急凍10°C！7-11美式、全家拿鐵「買1送1」　熱卡布奇諾28元

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📍門市｜即起至12月17日
◾思樂冰可口可樂、果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1，原價39元、特價20元
◾霜淇淋第二支半價，原價49元、特價38元，78折（限制icash 2.0、icash Pay支付）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，原價55元、特價28元
◾大杯濃萃美式買1送1（冰／熱不限），原價50元、特價25元
◾英式紅茶買1送1（冰/熱不限），原價35元、特價18元
◾燕麥系列買2送1（冰/熱不限）
◾租借循環杯購買濃萃美式咖啡30元（原價50元）
以上活動期間使用自帶杯購買CITY系列現調飲品現省7元，同時還有天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數，統一H2O WATER無標純水（600ml/24入）整箱優惠價170元（原價432元），平均單瓶不到8元。
📍APP｜即起至12月21日
◾芋見想泥歐蕾2杯118元，7折（原價85元、特價59元），每日限量1000組，會員每日限購2組
◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡，莫西多／白色佳人任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）每日限量1萬組，會員每日限購4組。
◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，71折（原價99元、特價71）限量3萬組。
◾風味指定飲品任選買5送2，含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶／焙烤榛果風味／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾冰飲系列，71折（原價65元、特價47），限量3萬組
◾濃萃拿鐵／濃萃美式，任選買5送2，71折（原價60元、特價43元），限量8萬組。
◾燕麥指定系列任選買5送2，含大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，71折（原價75元、特價54元），限量3萬組，最多現省150元。
◾CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2，71折（原價110元、特價79元），限量3萬組
◾冰淇淋紅茶買5送2，71折（原價65元、特價47元），限量1萬組
🟡全家
📍門市｜即起至12月17日
◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元
📍APP｜即起至12月17日
◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元
◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元
◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元
◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元
◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元
◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元
📍APP｜即起至12月26日
◾大杯經典美式，77折（原價45元、特價35元）
◾特大杯經典美式，75折（原價60元、特價45元）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至12月26日
◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至12月17日
◾純喫茶醇奶茶買1送1，原價50元、特價25元
◾純喫茶仲夏水果茶買1送1，原價70元、特價35元