今越晚越濕冷！北台灣急凍剩10°C 周日更冷恐達「強烈冷氣團」
今（16）日強烈冷空氣南下，越晚會越冷，北台灣從攝氏19降至10度，北部、東半部有局部雨，這波最低溫時機在周日（17）並有達到「強烈大陸冷氣團」的機率，下週一至週二短暫天氣回穩，接著另一波冷空氣抵達，並且影響更持久，有機會成為入冬首波寒流，強度持續調整中。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今日強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷。今日各地區氣溫：北部攝氏19降至10度，中部攝氏12至25度，南部攝氏15至28度、東部攝氏11至26度。
明（17）日北台濕冷，中南部白天涼、早晚冷；週末兩天應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，台北觀測站的最低氣溫將符合「大陸冷氣團」的定義，並有達「強烈大陸冷氣團」的機率，今晚明晨、北台灣都會區的最低氣溫大約可降至攝氏12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至攝氏10度左右。
最新模式模擬顯示，下週一（18日）白天至週二（19日）下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下週二晚起至週五（22日）另一股規模更大、影響更持久的冷空氣抵達；但最新模擬的強度，略微調弱、與前波相近，仍持續調整中，應密切觀察。下週六（23日）白天起冷空氣才逐漸減弱。