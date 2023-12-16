愛莉莎莎：我的粉絲70%都支持你 柯文哲一聽神回覆這現實
2024總統大選投票日倒數不到1個月，民眾黨總統候選人柯文哲全力催票，近日上YouTuber愛莉莎莎頻道受訪，愛莉莎莎透露，自己的粉絲有70%支持柯文哲，柯文哲反而自虧：「但70歲以上我只有2%（支持度）！」
記者楊穎軒／綜合報導
愛莉莎莎昨（15）日更新「與柯文哲共度一天」為主題的影片，開場表示先前在IG調查這次選舉大家會投給誰，結果約有70%的粉絲都支持柯文哲，但愛莉莎莎強調自己的IG數據不能代表民調，因為她的粉絲族群大多是25歲到35歲之間的年輕人，而再問粉絲為何喜歡或討厭柯文哲，發現大家對柯文哲的喜好「非常兩極化」。
訪問中，愛莉莎莎問柯文哲：「你知道你的支持度在我的粉絲裡面佔幾%嗎？」柯文哲一聽就說：「很高啦！我知道！」當愛莉莎莎揭曉是70%，柯文哲立刻自嘲：「年輕人很高啦！但妳要不要說70歲以上，我只有2%（支持度），我看說天啊！這是怎麼一回事？」
愛莉莎莎問被外界攻擊有仇女情節，柯文哲承認還是醫生及剛當市長時「講話都很隨便」，不過重點「不是在講什麼而是在做什麼」，笑說民眾黨有名的都是黃珊珊、「學姐」黃瀞瑩和發言人陳智菡等女性，「奇怪，我就覺得這個黨的男生怎麼戰鬥力沒那麼明顯」，更說家裡大事聽他的，小事聽老婆陳佩琪的，「問題是我們家從來沒有發生過大事！」
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