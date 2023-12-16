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長榮航勤頻傳地安事故！台灣機場地勤工會聲明　籲民航局嚴格監管

▲長榮航勤因勞動條件惡劣和管理差勁，不僅今年元旦期間爆發集體請假爭議，後續更不斷發生多起地安事故，台灣機場地勤產業工會今（16）日發出聲明，呼籲民航局和桃機公司理應依法對長榮航勤嚴格監管。（示意圖／長榮航空提供）
▲長榮航勤因勞動條件惡劣和管理差勁，不僅今年元旦期間爆發集體請假爭議，後續更不斷發生多起地安事故，台灣機場地勤產業工會今（16）日發出聲明，呼籲民航局和桃機公司理應依法對長榮航勤嚴格監管。（示意圖／長榮航空提供）

記者顏真真／台北報導

長榮航勤因勞動條件惡劣和管理差勁，不僅今年元旦期間爆發集體請假爭議，後續更不斷發生多起地安事故，台灣機場地勤產業工會今（16）日發出聲明呼籲，民航局和桃機公司理應依法對長榮航勤嚴格監管、進行檢查，不應同意讓訓練不足的各類人員駕駛動力裝備進入機坪內作業，應督促長榮航勤提高勞動條件，以確保正職人力充足、穩定，扎實訓練派遣人員、協助輔導派遣人員轉正，也再度呼籲長榮航空集團年終獎金和年度調薪作業仍應全集團一致，而且只要具備駕駛動力裝備資格就應發給員工技術津貼，差別待遇的高壓管理手段，希望長榮航空集團不要再重蹈覆轍。

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台灣機場地勤產業工會指出，長榮航勤對外屢屢否認人力不足和作業時間被嚴重壓縮，事實上正在發生的情況是，長榮航勤運用大量派遣人員和新進人員，只上書面課程沒幾天，就直接丟現場，派遣人員和新進人員難以在短時間內熟練航班作業，高壓、短時間限制、安全規範不清楚的情況下，只會增加作業失誤率，和機坪作業的安全，對原有一線人員沒有實質幫助，還要分心照顧和帶人。

長榮航勤不思改善正職人員的勞動條件，讓許多派遣人員看到正職人員的痛苦和辛勞，根本不會想要轉正，新進人員也看不到公司的未來，人力持續流失，結果就是航班作業時間壓縮、員工過勞導致工作注意力下降、技術傳承面臨斷層，不斷地惡性循環。但台灣機場地勤產業工會認為，長榮航勤更變本加厲，讓派遣人員學習駕駛更高難度的動力裝備，訓練不足、倉促上線，不僅派遣人員壓力倍增，對派遣人員和正職人員的作業安全也都非常不利。

台灣機場地勤產業工會表示，依據航空站地勤業管理規則，長榮航勤在機坪內的各項作業，都應該訂定作業規則報航空站（桃機公司）備查，並定期辦理安全檢查，其次，更應注意地面作業安全，並接受航空站（桃機公司）的各項管制，且進入跑道或滑行道作業前，都要經過飛航管制單位（民航局）同意。且發生問題時，民航局有權派員檢查、限期改善，如逾期未改善，民航局不僅可以罰鍰，更有權限制其各項業務的辦理。

地面作業安全同時關係到員工安全和旅客安全，台灣機場地勤產業工會強烈主張，長榮航勤頻傳地安事故，不僅已經影響到員工安危、人心惶惶，更可能威脅到日後航班運作，民航局和桃機公司理應依法對長榮航勤嚴格監管、進行檢查，民航局更不應同意讓訓練不足的各類人員駕駛動力裝備進入機坪內作業，更應督促長榮航勤提高勞動條件，以確保正職人力充足、穩定，同時應扎實訓練派遣人員、協助輔導派遣人員轉正。

同時，台灣機場地勤產業工會更再度呼籲長榮航空集團，年終獎金和年度調薪作業仍應全集團一致，且只要具備駕駛動力裝備資格就應發給員工技術津貼，差別待遇的高壓管理手段，已經在今年元旦期間爆發的集體請假爭議中證明是錯誤，希望長榮航空集團不要再重蹈覆轍。

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