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TPASS通勤月票逾360萬人次加值購買　搭乘公共運輸達2.5億人次

▲全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有16個縣市上路實施，交通部公路局統計至12月14日止，全國累計已有約360.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已達2.5億人次。（圖／資料照，記者許若茵攝）
▲全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有16個縣市上路實施，交通部公路局統計至12月14日止，全國累計已有約360.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已達2.5億人次。（圖／資料照，記者許若茵攝）

記者顏真真／台北報導

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有16個縣市上路實施，根據交通部公路局統計至12月14日止，全國累計已有約360.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已達2.5億人次。

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根據公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，12月累計至12月14日為止，全國約有35.9萬人次加值購買TPASS通勤月票，較上週增加14.9萬人次，包括基北北桃約29.3萬人次、中彰投苗約1.2萬人次、南高屏約4.1萬人次、桃竹竹苗約1萬人次、東部3縣市約0.3萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，12月累計至12月14日為止，約有2492.1萬人次使用搭乘，較上週增加約1229.7萬人次，其中台鐵212.4萬人次，包括基北北桃生活圈117.8萬人次、中彰投苗生活圈25.5萬人次、南高屏生活圈41.3萬人次、桃竹竹苗生活圈23.7萬人次、東部3縣市4萬人次。

捷運（含輕軌）有1197.9萬人次，其中基北北桃生活圈1058萬人次、中彰投苗生活圈47.8萬人次、南高屏生活圈90.4萬人次、桃竹竹苗生活圈1.7萬人次。

公車（含市區公車及公路客運）964.9萬人次，其中基北北桃生活圈880.1萬人次、中彰投苗生活圈32.3萬人次、南高屏生活圈31.3萬人次、桃竹竹苗生活圈10.6萬人次、東部3縣市10.6萬人次，而其他運具（含公共自行車及渡輪）116.9萬人次，其中基北北桃生活圈81.2萬人次、中彰投苗生活圈6.2萬人次、南高屏生活圈25.5萬人次、桃竹竹苗生活圈4萬人次。

公路局表示，TPASS行政院通勤月票已達2.5億人次使用，12月日均170.8萬人次使用月票搭乘公共運輸，月票使用人數持續穩定成長，其中桃竹竹苗、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣月票12月份日均運量4.58萬人次較11月份增加1.7%，上路實施後已連續3個月呈現成長趨勢。

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