最衰A流患者！LE SSERAFIM采源休病假 被瞎扯李善均吸毒案
A型流感肆虐全球，演藝圈多位明星中鏢，林宥嘉昨（15）日晚間在台北小巨蛋開唱，安可時於3.3萬人面前擤鼻涕，坦承得到A流一段時間，南韓女團(G)I-DLE台灣成員舒華同天也因為染A流病倒，被迫全面停工休養，另一女團LE SSERAFIM成員采源，日前得A流休病假，正值李善均毒品案調查，無辜被牽扯其中，堪稱最倒楣A流病人。
記者楊穎軒／綜合報導
LE SSERAFIM隊長采源10月感染A型流感，所屬的Source Music同月16日透過粉絲團發布聲明，指采源接受A流治療後，休養過程中出現暈眩症狀，因此再度到醫院就診，醫療團隊評估後，認為她需要充分休息，所以將暫停工作，所幸經過調養，采源已經康復，12月14日還和團員到菲律賓參加「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」。
令人傻眼的是，采源當時停工養病期間，正好是演員李善均因為涉嫌吸毒被立案調查，加上仁川警方放話還有其他嫌疑人，南韓網友便開始獵巫，亂傳LE SSERAFIM金采源突然消失也跟毒品案有關，疑似遭到傳喚，讓公司火大出面闢謠：「荒謬！謠言不是事實！采源接受醫療團隊的意見後，預計11月1日重返工作。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁