今日必吃／台北最強涼拌米線是這家　胡天蘭愛店！必吃7滇泰料理

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胡天蘭幾乎每次來，幾乎必點的菜色即是涼拌米線，剛上桌時，像極了星馬一帶華人過年時會吃的「撈魚生」，米線上頭的配料包含黃瓜絲、紅蘿蔔絲、蛋絲，特別的是還擺了臘肉和炸雞腿，並淋有特製醬汁，吃時記得要拌勻，每口吃起來酸香鹹爽超涮嘴，幾乎每個人都不自覺續碗。
而雲筍排骨是要前一天就預訂的菜色，因為製作工序較繁雜，胡天蘭覺得這道菜在市場上少見，那酸筍帶出自然的酸香與甘韻，再混著一些香料香，而排骨肉燉到柔嫩夠味。泰國菜常見的咖哩蝦這裡也有，但胡天蘭特地預先點了咖哩軟殼蟹，炸到外表金黃酥脆、不用費心拆殼的蟹隻，外圈裹上滿滿的咖哩醬汁，是以咖哩粉、咖哩醬、蛋、奶水等調製，大口咬下，多汁又鮮甜，煞是過癮，且僅微辣的滋味，很是順口。
特別的菜還有擺夷豆酥蕨菜，裡頭的豆酥質地與我們所知道的豆酥鱈魚裡的不太一樣，這道菜的有點像豬油渣，讓切得細軟的蕨菜，添了些似肉的鮮味。
胡天蘭另外還推薦茴香煎蛋、酸木瓜雞湯、椒麻雞等菜色，道道都噴香下飯，人人果然也都嗑下兩、三碗飯，如果正好在控制澱粉攝取量的人，來此要小心了。
📍店家資訊
店名：吉泰滇泰料理
地址：台北市文山區興隆路二段72號
電話：02-8931-7887
無公休日
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