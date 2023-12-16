迴轉壽司別只會吃壽司郎！「隱藏店家」低調3年　老饕朝聖回不去

今日必吃／台北最強涼拌米線是這家　胡天蘭愛店！必吃7滇泰料理

▲「吉泰滇泰料理」是胡天蘭經常造訪的滇緬泰餐廳，而她每次來必點菜色即是用上多種配料的涼拌米線。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「吉泰滇泰料理」是胡天蘭經常造訪的滇緬泰餐廳，而她每次來必點菜色即是用上多種配料的涼拌米線。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次跟著美食家胡天蘭腳步，來吃他最最常造訪的滇泰料理餐廳「吉泰滇泰料理」，不論是雲南菜色或是更重口味的泰式料理，道道惹味又下飯。

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「吉泰滇泰料理」開店已多年，在google評論上卻僅有58個人留言，足見其隱密與低調，而美食家胡天蘭因為家裡就住在吉泰滇泰料理附近，才經常造訪，這兒不單單是她與老伴、小孩打牙祭的好去處，更是她宴請好友時的好選擇，老闆是緬甸華僑，會做雲南菜、緬甸菜與泰國菜。街邊館子雖不大，卻能賣上含甜品在內近百道菜色。

▲「吉泰滇泰料理」的規模不大，卻能一次提供近百道菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「吉泰滇泰料理」的規模不大，卻能一次提供近百道菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
胡天蘭幾乎每次來，幾乎必點的菜色即是涼拌米線，剛上桌時，像極了星馬一帶華人過年時會吃的「撈魚生」，米線上頭的配料包含黃瓜絲、紅蘿蔔絲、蛋絲，特別的是還擺了臘肉和炸雞腿，並淋有特製醬汁，吃時記得要拌勻，每口吃起來酸香鹹爽超涮嘴，幾乎每個人都不自覺續碗。

▲涼拌米線配料豐盛，吃之前要攪拌均勻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲涼拌米線配料豐盛，吃之前要攪拌均勻。（圖／記者葉盛耀攝）
而雲筍排骨是要前一天就預訂的菜色，因為製作工序較繁雜，胡天蘭覺得這道菜在市場上少見，那酸筍帶出自然的酸香與甘韻，再混著一些香料香，而排骨肉燉到柔嫩夠味。泰國菜常見的咖哩蝦這裡也有，但胡天蘭特地預先點了咖哩軟殼蟹，炸到外表金黃酥脆、不用費心拆殼的蟹隻，外圈裹上滿滿的咖哩醬汁，是以咖哩粉、咖哩醬、蛋、奶水等調製，大口咬下，多汁又鮮甜，煞是過癮，且僅微辣的滋味，很是順口。

▲雲筍排骨裡的醃筍酸香，讓排骨也跟著軟嫩而夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雲筍排骨裡的醃筍酸香，讓排骨也跟著軟嫩而夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲咖哩軟殼蟹的滋味不過辣，濃醇中顯得順口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲咖哩軟殼蟹的滋味不過辣，濃醇中顯得順口。（圖／記者葉盛耀攝）
特別的菜還有擺夷豆酥蕨菜，裡頭的豆酥質地與我們所知道的豆酥鱈魚裡的不太一樣，這道菜的有點像豬油渣，讓切得細軟的蕨菜，添了些似肉的鮮味。

▲擺夷豆酥蕨菜也是特別的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲擺夷豆酥蕨菜也是特別的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
胡天蘭另外還推薦茴香煎蛋、酸木瓜雞湯、椒麻雞等菜色，道道都噴香下飯，人人果然也都嗑下兩、三碗飯，如果正好在控制澱粉攝取量的人，來此要小心了。

📍店家資訊
店名：吉泰滇泰料理
地址：台北市文山區興隆路二段72號
電話：02-8931-7887
無公休日


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