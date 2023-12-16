7-11霜淇淋隱藏版！「夢幻繡球花」對決全家蒙布朗 販售門市曝光
7-11隱藏版造型來了，除了與全家都在12月推出巧克力口味的霜淇淋外，近期就有網友發現，7-11也悄悄推出特殊「花朵造型」的霜淇淋，不規則的花瓣加上略圓的外觀，讓網友驚呼「很像繡球花」、「也太美了吧」、「好酷的造型」。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年重新回歸現擠霜淇淋市場的7-11，除了推出引發網友熱議的口味包括「統一布丁霜淇淋」外，還有本月攜手在地名店「18度C巧克力工房」推出巧克力霜淇淋，與全家畬室巧克力霜淇淋同時開賣，更在近期悄悄推出新造型霜淇淋，不規則的紋路層層堆疊，變成圓圓的繡球花造型，讓網友驚呼「好美哦」、「好妙喔這個」。
對此，7-11表示「花型造型霜淇淋，部分門市測試販售，依門市實際販售為準」。目前在「汐止區鑫東冠門市」販售的就是花造型霜淇淋，實際到手後發現花朵造型雖然看起來長度較短，不過內部為實體圓柱，份量並沒有少於經典霜淇淋造型。
全家霜淇淋目前則是除了經典造型外，還有「蒙布朗」、「圓滾滾」兩種特殊造型，且使用線上地圖系統，可特別查詢霜淇淋的機台為何種造型，以及是雙口味還是單口味，7-11線上地圖也能夠查詢霜淇淋販售門市，不過無法看出來是否為特殊造型，是否能夠買到花花造型，也算是另類的拆盲盒驚喜了！
此外，7-11即起至024年1月9日前，每周五六日憑 icash 2.0、icash Pay 霜淇淋任選第二支半價（售價49元、38元），且2024年1月1日前凡購買任一霜淇淋，加贈OPEN POINT點數10點（第二支半價同時可享贈點），相當於第二支不到5元。