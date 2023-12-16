▲ 【試駕】擁抱一陣微涼的風，CITROËN C4洋溢滿滿法式美妙

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宜動，也宜靜
全新CITROËN C4確實是輛令人嘴角不覺上揚的車，無論從何角度皆然，當第一眼見著，任誰難免品頭論足個好幾秒 — 這究竟算跨界、掀背、休旅還是跑旅？但CITROËN設計師向來擅長創造不給人輕易定義的巨作，美感擺第一，認定屬何級距這群法國藝術家可一點也不在乎，於是我們才有從掀背前身直接化身眼前模樣的全新CITROËN C4，始終傳承的，則一如往常趣緻，亦如往常不凡。
當然我們還是能找到許多出自家族及前代CITROËN C4所幻化而來的細節，舉個例，雙人字型齒輪概念的廠徽依然左右水平延伸，並協同晝行燈與頭燈組勾勒出具「X」意象的雙層車頭佈局，而氣壩兩側霧燈外框，則與車側裙角的六邊型飾框一同呼應2014年CITROËN C4 Cactus的招牌印記Airbump®，利用防刮塑料材質帶來一定程度的降低損傷功能，這些都屬全新CITROËN C4向前輩們致敬的鮮明理由，然而你最在意的或許不是上述總總，因為這款新車光輪廓就足夠帶來滿滿驚豔，從低趴前掠的前段車體開始，到極其傾斜彷彿Fastback般D柱角度與曲折上揚腰線，在在體現動感積極態勢不說，卻又給壯碩的肌理輪廓、四只胎圈與防刮塑料裙角襯出不羈氣質，於是全新CITROËN C4彷彿竭力宣示自己適合各式場域一切景況，卻不只動起來活潑熱情，即便靜靜停駐，也宛若當代藝術館內的精緻展品。
精巧且獨特的美好
如果夠瞭解CITROËN，會知道這個法國家族的產品不只扮相美麗，座艙裡同樣夠你玩得盎然興味，這部分身為家族最新成員的CITROËN C4自不例外，你看那不似方正卻也不走誇張弧線的中控台，通過不同咬花與質材的交互運用，帶來豐富視覺效果不說，圓潤鼓脹的小直徑方向盤，卻配上切角銳利的中央顯示幕輪廓及呼應Airbump®輪廓的六角型空調出風口，標新立異之餘依舊和諧而不離經叛道，與此同時試駕車(SHINE)座椅則以灰色織布搭配上下 黑色皮革的組合方式呈現，間中卻以淺色織布以及藍/灰車縫線再次凸顯全車滿佈的六角形元素，從一而終兼具創新與協調的視覺手法，輕易讓所有觀者拜倒法國設計的美好。
而關於人車介面部分，全新CITROËN C4同樣以極富巧思的手法精心打造，5.5吋全彩數位儀錶顯示幕不僅清晰呈現行車資訊，兩側氛圍照明更提供柔和視覺感受，不僅如此，SHINE車型專屬的HUD彩色抬頭顯示器也整合了車速、道路速限、原廠導航及駕駛輔助功能等即時訊息，令駕駛者無需轉移視線即可獲悉當前需求。至於位居座艙中央的10吋HD全彩觸控螢幕不僅具備全中文化介面，同時兼容Apple Caeplay® / Android AutoTM連線功能的有線／無線雙模式Mirror Screen鏡射系統，再連同QI無線充電與DSP數位音場模擬器，提供最為全面的多媒體座艙環境。
當然CITROËN素負盛名的超多元收納設計也在全新C4上頭得以繼續實現，不僅控台中央具備雙層置物空間與鞍部置杯架，助手席前方更在置物抽屜上頭設置平板專用隔層與鎖定底座，如此一來不僅右前乘客可更輕鬆使用平板電腦，也可改置手機、文件、信件或帳單等薄型物品，加上良好的坐姿設定與恰到好處的車身 / 空間比，這也是法系車特別是CITROËN向來引人入勝的理由。
原來魔毯會轉彎
我們喜歡法系車可不只看來漂亮而已，駕馭感受也是魅力獨具之所在，這部分我想先由CITROËN著名的PHC®魔毯液壓懸吊系統聊起，因為這套利用額外阻尼器以強化制震反應的獨門設計，可避免結構複雜化之餘還確保柔順宜人的震動撫平能力，也因此試駕過程中我們特別專注感受崎嶇路況時的底盤反應，可發現與市面多數強調運動性格跨界車款截然不同，全新CITROËN C4面對爛路展現更沉著自信的態度，因而過濾掉更多來自路面的干擾，特別是 碎震抑制部分更屬這套懸吊系統強項，再加上不俗的車室隔音工程，因此成就遠遠超越同級對手的行路質感與抗震反應。
有趣的地方在，既然全新CITROËN C4的底盤調性以舒適見長，心中難免對其動態表現未有過度期待，但實際丟入彎中卻再次感到驚喜，一如我們過往體驗過的多數法系車，開來舒舒服服是常態，卻很神奇的能在微幅側傾後還能緊抓路面延續循跡，而全新CITROËN C4也一樣，在真正用力丟彎時能夠清晰察覺，其支撐性其實比預期還要來得更出色，再加上以跨界車格不算高的重心與重量，在在讓全新CITROËN C4依舊洋溢美妙法式情懷 — 平時開來輕鬆寫意，山路奔馳卻也保有超乎想像的靈動性格。
而此時全新CITROËN C4搭載的1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓引擎也起了正向作用，這套曾獲獎無數的動力系統不僅出力夠飽，區區1,750轉即迸出的峰值扭力便達23.5kg-m，以小排量三缸引擎來說還保有綿延的動力延展性，再加上齒比綿密的EAT8智慧型8速手自排變速系統相伴，甚且利於控制檔位的方向盤換檔撥片也列為全車系標配，如此一來，入出彎便能以更貼切的轉速控制車速，而一般駕駛狀態下也能保有流暢的加速與再加速能力，連同區區17.7km/L的能源局平均油耗測試值，全新CITROËN C4不僅看來優雅輕盈，就連駕馭性格也十足清朗明快。
還有滿滿ADAS輔助
其實期待全新CITROËN C4已良久，逮著這次試駕機會，不多跑幾趟如何能過癮？也因此在點與點間不斷移動的過程中，也造就細細體驗ADAS先進駕駛輔助系統的時機。按表列，全新CITROËN C4下轄ACC主動式定速巡航系統附自動煞車再啟動、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST快速道路/高速公路駕駛輔助、EHW緊急煞車自動燈光警示、EPB電子式駐煞車(自動釋放 / 自動啟動)、FCW前方碰撞預警系統、HBA智慧型遠近燈切換系統、HSA斜坡起步輔助功能、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LTW車外低溫警示及SLI速率掃描與辨識系統等配置，功能堪稱應有盡有，而實際體驗過程中，將發現系統的運作與介入頗為線性且漸進，並不會過度讓人感到突兀，同時又能有效降低駕駛者負擔，確實是長途旅程中不可或缺的良伴。
這個春天來得早
而全新CITROËN C4還有深得我心的重點，那就是以跨界斜背跑旅而言最具親和力的報價，最入門的FEEL車型始自106.9萬元即可入手，ADAS齊全的FEEL+也起自112.9萬元，而今所試的頂規SHINE售價119.9萬元(電動版本Ë-C4 SHINE則為153.9萬元)，全車系汽油車型價位帶甚且低於不少國產中型SUV，恰如全新CITROËN C4予人無負擔的親切感。
或許試駕彼時天氣好，彷彿這個春天來得早，而全新CITROËN C4正像一陣微涼的風，不僅輕盈來去自在穿梭，更讓與之相處的每一刻，都帶來如沐春風的愉悅心情。