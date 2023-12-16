李連杰睽違16年再度來台！上節目認童年習武變惡夢 到30歲還會做
「功夫皇帝」李連杰睽違16年再度來到台灣，日前更登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華專訪，從8歲就開始習武的他，因為訓練太嚴苛太過漫長，心中逐漸產生畏懼，李連杰更透露，到了30歲他都還會做惡夢，讓方念華相當驚訝。
記者詹鎰睿／綜合報導
從小習武的李連杰坦言，因訓練過程嚴苛且漫長，需要每個禮拜6天，每天8個小時，在他的潛意識中仍然存在害怕的感覺，「重複了10年，還是會有點驚嚇和恐嚇！」甚至到了30歲還會做習武的惡夢。李連杰自曝，雖然私底下會和同學稱呼老師為「希特勒」，不過時至今日，李連杰與老師仍為非常要好的朋友，他滿懷感恩地說道：「感恩當年在我成長過程中的這種教育，沒有他（老師），我就沒有這個人生經歷。」
身為人父的李連杰，也在節目上分享與女兒的和解故事，起初女兒的憂鬱情緒，經過了不願分享、零溝通及逃避等過程，到最後由李連杰主動向女兒道歉，雙方這才面對面敞開心房，讓主持人方念華聽完後點頭稱讚：「我相信（這段故事）會幫助很多人得到安慰。」李連杰也表示，大人們不能片面地用我們的知識理解，去強加在孩子身上，「尋找方法去面對，更需要的是聆聽孩子。」精彩節目內容將在12月17日播出。
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