神明也不保佑！新北擁槍毒蟲赴指南宮求平安 一出門即遭警方壓制
新北市一名施姓男子（47歲），平時有用毒習慣，為避免交易時遇到糾紛，施男除涉嫌擁槍自重外，上周還特別跑到北市文山區指南宮拜拜求保佑，不料今（16）日一早才剛出門就遭警方逮捕，全案送後已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，施男因擔心毒品糾紛，加上個性火爆涉嫌擁槍自重，上周到指南宮祈求平安時，廟公還告訴他這周會運勢不佳，出入要多加小心，孰料施男今天拎水果準備去還願之際，就遭大批埋伏警員逮捕，身上還搜出改造手槍1把、彈匣2個、子彈9顆、安非他命1包，訊後已依違反槍砲、毒品等罪移送新北地檢署。
板橋警分局表示，距離第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉只剩27天，警政署為淨化選前治安工作，於近日執行掃黑、打詐、肅槍、緝賭等四合一專案工作，本次專案工作，板橋警分局計查獲詐欺集團4件16人、各類賭博含選舉賭盤6件10人、掃蕩黑幫個別犯罪3人、檢肅改造手槍1把、子彈9顆。
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