不只私校學雜費補助5萬！侯友宜再拋學貸免利息：協助青貧弱勢

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侯友宜表示，許多申請學貸者，家庭經濟較不寬裕，或家庭同時有兩位成員以上正在就讀；且畢業後若無立即就業，即便可申請緩繳，學貸依舊是沈重壓力；若畢業後收入不足，非常容易陷入「貧窮風險」中。先前他已提出，定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起逐年將補助從3.5萬元增至5萬元，縮短公、私立學雜費差距，減輕青年負擔。
侯友宜今再宣布，為了協助時代下的青貧弱勢，增加經濟自主的彈性，並減緩還款壓力，避免落入貧窮風險，未來學貸利息將全免，無論在學生或畢業開始還款，利息皆由政府補助，全面減輕在學期間及畢業後的負擔，並放寬學貸申請資格，從現在家庭年收入「120萬以下」，放寬至「150萬以下」即可申請學貸，來接住更多有學貸需求者。
侯友宜說，可以幫助年輕人成家立業，絕對是一項有必要的政策支出。且現行學貸資格，是在2007年修訂，至今已16年沒有調整，但現行物價早已今非昔比，「學貸線」必須調整！
侯友宜強調，未來上任一年內將建立學貸防弊與呆帳處理機制，視財政狀況，滾動檢討申請資格及還款期限，一方面接住更多需要的學生、適度調整還款期限，一方面也要杜絕套利行為，給學生最大的還款彈性，讓學貸制度，真正幫助到需要幫助的年輕人。
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