33人「千歲賭團」逃竄宛如喪屍 最老81歲

臺中市政府警察局霧峰警分局執行選前淨化治安行動，13日前往取締一處「三六仔」職業大賭場，當數十名賭客聽到有警方上門抓賭時，紛紛起身奔跑竄逃，宛如電影中的喪屍，還好賭客大多是「毆吉桑、毆巴桑」，跑不快，都被員警一一攔下逮捕，或從草叢中揪出；警方共計逮捕33人，現場查扣賭具三六骰子、磁鐵、撥錢棍、現金賭資新臺幣21萬6,900元、抽頭金新臺幣1萬7,500元等證物。
記者鄧力軍/台中報導
2024年總統、副總統及立委選舉進入倒數階段，警方全面穩定轄內治安，防止任何治安事件影響選情。霧峰警分局於日前接獲線報，霧峰地區有職業大賭場流竄，分局長陳祥麟立即指示由偵查隊成立專案小組，在長達1個多月的埋伏、跟監蒐集相關事證後，向臺中地方法院聲請搜索票獲准。
12月13日下午4時20分，霧峰分局警方趁著賭客賭到渾然忘我之時，趁隙奪門而入，霎時間現場賭客宛如喪屍向外四處逃竄，殊不知現場早就被警方團團包圍，當場查獲負責人、把風及賭客共33人，並查扣賭具三六骰子、磁鐵、撥錢棍、現金賭資新臺幣21萬6,900元、抽頭金新臺幣1萬7,500元等證物，全案偵詢後，賭場負責人依刑法賭博罪移送臺中地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。
經查負責人及賭客，發現年紀最小53歲，最大81歲，年齡全部加起來接近二千歲，堪稱「千歲賭團」。霧峰分局分局長呼籲，民眾千萬不可參予賭博行為，一旦被警方查獲，將會被依刑法賭博罪移送地檢署偵辦及依社會秩序維護法移送裁罰，得不償失。