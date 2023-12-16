控詹惟中紫微斗數騙人！64歲張盛舒曝關鍵：年年都在說人血光之災
64歲命理老師張盛舒今（16）日出席「現代命理必修課」的線上課程記者會，將在明年2月份正式上線，他強調要利用現代化、科技化、大數據化的角度來分析算命真偽，怎料，張盛舒毫不客氣開啟地圖砲，表示台灣幾乎有一半的算命師都在騙人，至於先前與詹惟中的官司，張盛舒不便多說，僅質疑詹惟中的紫微斗數，「年年都說血光之災、人人都說血光之災。」
記者詹鎰睿／綜合報導
張盛舒表示，因為官司還在進行中，目前不方便透漏太多或發表意見，日前也才剛結束第三次的出庭。此外，張盛舒還質疑，詹惟中的紫微斗數很有問題，「年年都在說血光之災，人人見到就說血光之災。」並反問媒體們這樣的算命方式，「你說他是有良還是無良（算命師）呢？」暗指著對方沒有良心。張盛舒強調，自己沒有動怒、沒有生氣，僅認為詹惟中越來越過分，「過分到我這麼不發火的人都忍耐不住了。」
擁有40年命理經驗的張盛舒，過去是科技新貴，現在則是全球最大命理網站「科技紫微網」的創辦人，他希望能透過線上課程，用科學的角度、大數據化來讓大眾分辨算命的真偽。張盛舒還說，現今台灣有一半的算命師都在騙人，很多無良的算命師，由於9月份他才剛動完心臟手術，再加上與詹惟中的官司，才會讓他決定開課，並笑著直呼：「我起來第一件事就是要告詹惟中」、「詹惟中是我的動力。」
對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問詹惟中本人，但在截稿前，詹惟中未接電話、未讀訊息。
回顧整起事件，張盛舒於今年10月在臉書指控大陸公司「靈機文化」推出的掛名詹惟中親批多項網路產品，且一字不漏抄襲他的命理書籍，並提出刑事告訴。而詹惟中先前也回應《NOWnews今日新聞》強調他早在2020年就與靈機文化公司終止合作關係，直呼：「藝人照片被盜用冒用，已經很辛苦了，還要被告，那誰來保護我們？」同時也直指張盛舒的行為，非常不尊重司法。
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