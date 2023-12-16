傅孟柏被爆娶回10年女友 聖誕前夕首露面拉簡嫚書作陪吐心聲
傅孟柏、簡嫚書合演影集《美食無間》，今（16）日特地與4位幸運粉絲提前歡慶聖誕節。傅孟柏先前被爆低調娶回交往10年經紀人女友安安，今正面回應：「這對我們來說很重要的事，我們倆都很重視這件事，如果有好消息，我們希望正式地告訴大家。」
記者蔡依庭／綜合報導
傅孟柏和簡嫚書都是第一次近距離和粉絲們面對面用餐，傅孟柏笑說：「她們都很放鬆耶，反而我們還比較緊張。」提到即將到來的聖誕節計畫，簡嫚書想吃香料烤雞加熱紅酒，也會讓孩子早點睡覺，幫大人爭取一點時間。她還提到，孩子現在很好奇家裡沒煙囪，聖誕公公該如何進屋？監視器拍得到嗎？
傅孟柏和王柏傑在劇中「雙帥Kiss」放閃光，傅孟柏分享親吻的感覺，「因為我們都是演鋼鐵直男，所以那個親是一種壯士斷腕的感覺，當下很怕衝太快、撞到門牙，好險拍攝還算順利。」他們開拍前也沒特別溝通，只問導演要親到什麼程度，好默契一次就完成，被晾在一旁的簡嫚書說，「當下只在乎現場正在刮風下雨。」
簡嫚書談到在頂樓舉辦的料理大賽，拍攝當天風雨交加、有點積水，用餐時，腳是泡在水裡的。」傅孟柏記得那天下整晚的雨，「整個天台都是水，基本上休息時或者拍片空檔都在躲雨。」其實傅孟柏、王柏傑和簡嫚書不只戲裡情牽糾葛，戲外交情也好到會私約，上周才讓簡嫚書作東請吃日式燒肉。《美食無間》每周五晚間10點三立都會台首播、TVBS歡樂台42頻道12月9日起每周六晚間10點播映。。
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