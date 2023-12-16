64歲徐乃麟在地上爬滾！不忘照看徐新洋「是父親一輩子責任」
徐乃麟、徐新洋與莎莎在節目《鬥陣大廟埕》體驗「舞獅」，本周將播出訓練第二階段「腿部核心穩定計畫」，3人咬牙苦撐，挺過各種體能訓練，特別是64歲的徐乃麟，更是讓大夥驚豔連連。即便在地上爬滾、用手走路，徐乃麟仍不忘照看一旁的徐新洋，擔心兒子受傷，直呼：「這是父親有一輩子責任，天性使然。」
記者詹鎰睿／綜合報導
面對舞獅師傅要求的嚴苛體力訓練，徐乃麟、徐新洋與莎莎全數通過，徐乃麟也讚嘆學習舞獅的學員們，讓他衷心佩服，這些體力訓練真的很不簡單。莎莎甚至表示：「我都快失去表情控制想臭臉，看到每個人還有學員都完成，只有我一個人不合格」，求好心切的莎莎，努力認真的模樣也獲得大家讚賞。
貴為綜藝大哥的徐乃麟，無論在地上滾、還是「老漢推車」用手在地上走路，每個動作都一次完成，體力震驚所有人，甚至還能轉頭盯看徐新洋，深怕兒子因為用力過猛，動作不標準，還會轉頭溫柔叮囑：「小心一點」。敬業的徐新洋也怕爸爸累，更是堅持要完成困難的動作，滿滿的父子愛，讓大家看得超感動，徐乃麟更坦言自己是父親有一輩子責任，出門在外都會多照看，這是天性使然。
距離正式演出前24小時，3人來到基隆中正公園實際舉獅頭、踩步伐以及滾地動作訓練，師傅更加強指導，要他們動作細緻，要像獅子一樣俏皮，讓擔任獅尾的徐乃麟負起重責大任，不但要滾地還要趴在地上腳不斷蹬踢，讓他直呼這真是一個困難挑戰。莎莎更是在最後一次正式彩排練習，腰背拉傷直接倒地不起，痛到眼淚飆出來。更多精彩內容，都在《鬥陣大廟埕》。
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