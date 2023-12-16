林秋離過世1年！遺孀熊美玲落淚曝心情 靠江蕙這首歌療癒身心
林俊傑的恩師林秋離與太太熊美玲夫妻檔，被譽為華語歌壇的「神雕俠侶」，在林秋離離世1年後，熊美玲實現兩人的約定，將於12月22日推出含有林秋離未發表詞作的台語創作專輯《一路平安》，首波單曲〈秋離〉將夫妻經典之作黃鶯鶯（Tracy）的〈哭砂〉，填上台語詞。熊美玲罕見鬆口提到，那時林秋離進出醫院，靠著江蕙的歌曲〈人情味〉療癒身心。
記者吳雨婕／綜合報導
熊美玲這次新專輯封面主視覺的背影照，與林秋離生前一張背影「撞照」，照片中背景是醫院的停車場，那天他即將進行手術，雖是背影照卻一點也不減他的瀟灑，而團隊在進行熊美玲封套拍攝時，想藉由海洋和天空的遼闊，來帶出她在思念中踽踽獨行，對自己、過世丈夫和世界都寄予安好的祝福，林秋離灑脫斜背小包逕往手術台，熊美玲則斜背黃色吉他，繼續完成與林秋離的音樂約定，巧合令人驚訝之餘，也隱約有淡淡的感傷。
除了林秋離3首未發表的詞作外，其餘他來不及填上的，皆由後輩、新銳接手，如許常德、武雄、范俊逸等，每一位都「壓力山大」，許常德表示：「秋離老師給我們出作業了！」可見大家都非常慎重、敬重地把這份「作業」捧在心上，而重量級音樂人陳子鴻、荒山亮、許環良、董運昌、陳飛午、何厚華、焦惠芬、鄭中庸也都投身其中。
熊美玲提到，擺在新專輯第一首的歌曲〈人情味〉，是來自當年夫妻倆為江蕙（二姊）打造的歌曲，熊美玲分享，先前疫情的關係，陪伴林秋離進出醫院，變得更加困難和艱辛，她直言：「現在回想起來還是會忍不住掉眼淚。」當時就是靠著這首歌解憂、療癒。
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