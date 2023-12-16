今入夜會更冷！跌破10度「降雪2時機出爐」 下周連凍5天挑戰寒流
今（16）日越晚會越冷，北台灣7縣市發布低溫特報，今晚到明天上午恐出現攝氏10度以下低溫，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，下周一短暫回暖後，周二另一波強烈冷氣團強襲，影響更持久，一路連凍5天，下周三（20日）北部、東北部2500以上公尺高山有降雪機會，下週六後逐漸回暖。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳伊秀預報指出，今晚到明晨是這波冷氣團最低溫時間，中部以北、宜花低溫攝氏12度至13度，其他地區攝氏14度至17度。中央氣象署發布低溫特報，今（16日）下午至明（17日）白天新竹以北、宜蘭及金門局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫。
今明兩天降雨集中在基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨，北部、花東局部雨，中南部零星降雨。
下周一短暫回溫，中部以北、宜蘭花蓮低溫攝氏14度至15度，台南、台中攝氏16度至17度，白天北台灣約高溫攝氏22度，其他地區攝氏24度至26度。
下週二中午或下半天迎接另一波更強烈冷氣團，中部以北、宜花東攝氏11度至12度，其他地區攝氏13度至15度，降溫持續到下週五、下週六，北部低溫約攝氏11度至12度，空曠地區不排除低於攝氏10度，目前為強烈大陸冷氣團，有機會挑戰寒流等級。下週三（20日）北部、東北部2500公尺以上的高山有降雪機會。
降雨方面，今晚到明天大台北、基隆北海岸、宜蘭有雨，中部山區、東半部有零星降雨；下週一冷氣團減弱、降雨趨緩；下週二下午至週三，強烈大陸冷氣團南下影響，降雨範圍擴大至桃園以北、新竹以北、東半部地區，下週四水氣減少，雨區縮小為東半部局部雨。
目前在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，最快今天深夜或明天有機會發展成為輕度颱風，今年第17號颱風鯉魚（Jelawat），預計會往西移動，進入到菲律賓本島後進入南海，對台灣天氣影響機會低。