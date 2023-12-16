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MAMAMOO+跟高雄哥姐講垃圾話！頌樂、玟星狂飆中文：感動到哭哭了

▲MAMAMOO+頌樂、玟星一年訪台4次，16日在高雄舉辦演唱會。（圖／讀者提供）
▲MAMAMOO+頌樂、玟星一年訪台4次，16日在高雄舉辦演唱會。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓女團MAMAMOO+今（16）日晚在「高雄流行音樂中心-海音館」開唱，頌樂、玟星為了跟4000位粉絲聊天，開場前努力背中文，全程幾乎靠自己不需要翻譯，頌樂最常說的就是「感動到哭哭了」，成功逗樂大家。

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▲MAMAMOO+頌樂、玟星高雄演唱會。（圖／讀者提供）
▲頌樂（左二）、玟星（右二）為了粉絲臨時抱佛腳學中文。（圖／讀者提供）
MAMAMOO+今年10月才來台北舉辦「TWO RABBITS CODE」演唱會，當時她們的開場服裝為粉紅色；今晚在高雄獻出誠意，雖然是同主題的演出，但頌樂、玟星則換上粉藍色表演服見高雄歌迷，辣秀長腿驚豔全場。

頌樂、玟星為了跟歌迷互動，表演完《Chico malo》就用中文打招呼：「高雄MOO MOO（粉絲名）們，大家好，我們MAMAMOO+帶來『TWO RABBITS CODE』給大家！」玟星努力拼湊中文說：「我們在台北演出過一次，當時覺得MOO MOO們真的很棒，回去，好像也可以來高雄！」所以促成高雄演出。

今晚的MAMAMOO+有備而來，全程說話幾乎不用翻譯，頌樂最常說的中文就是「感動到哭哭了」，她隨後用韓文表示：「大家可能不相信，但這些是我們在演出前練習的，這是祕密，怕大家以為是現場發揮。」

2人最後聊開，玟星用中文一直說：「妳叫什麼名字？嘿？妳沒聽到我說話嗎？」頌樂就回：「我叫金容仙。」玟星再問：「今天幾月幾號？」頌樂：「今天禮拜六12月16號！」她們也透露高雄是此趟巡迴的第7個城市，有著LUCKY 7的意味，「今天高雄場可能會成為傳奇場喔！」

MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人、華莎4人組成，但團體活動只到今年12月底；雖然近期已少見4人合體亮相，但不管是團體還是SOLO演出，她們走到哪總有大批粉絲跟隨，除了1月的林口演唱會；其中由頌樂、玟星組成的小分隊MAMAMOO+，今年7月、10月都曾來台參加活動、舉辦演唱會，來了3次來上癮，竟再宣布要唱進高雄流行音樂中心，4000張門票全數賣光，2023年訪台四趟高人氣依舊。

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▲MAMAMOO+頌樂、玟星高雄演唱會。（圖／讀者提供）
▲頌樂（右）、玟星努力說中文跟歌迷互動。（圖／讀者提供）

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