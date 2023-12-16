戰貓輔選人氣高！蕭美琴曝3歲就當中美橋樑　大學打工忙看禁書

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第5場是林靜儀海線競選總部成立大會站台；傍晚有謝子涵的「潭雅神后-原來可以這樣生活節」活動；晚上參加蔡其昌競選總部成立大會，第8場是謝志忠豐原造勢大會。江肇國受訪時表示，蕭美琴有溫暖直白的特質，人氣高、站台效果非常好，希望戰貓可以多為大家加油。
蕭美琴在教會接受牧師、教友祝福，也分享自己的人生轉折。她表示父親蕭清芬一直相信人生是上帝安排好的，這觀點深深影響到她，她到學校演講，學生常問「英文要怎麼學」？她也笑說「都是上帝安排」。
蕭美琴說，從小被教徒家庭收養的父親，赴美留學時與母親相戀，母親跟著他回台灣傳教。小時候她和媽媽講英語、和鄰居傳教士的台灣小孩一起長大，兩三歲時美國阿嬤來台灣玩，她就充當雙方翻譯，那時的自己根本不曾料到，未來會成為台美橋樑，「這也算是上帝安排」。
由於外表的關係，小時候她在台灣常被叫「阿兜仔」，感到很不自在；國中到美國讀書，也被認為是外國人。尤其很多人沒聽過台灣，有人見她媽媽帶著3個小孩，問她們從哪裡來？媽媽說是台灣，對方竟回That must’ve been a long drive（那要開很久的車）。
蕭美琴說，人生有很多十字路口，大學她到美國讀數學、化學，拚命打工，沒想要接觸政治。在圖書館打工時，發現裡面有很多台灣不能看的書，包括《美麗島雜誌》、日本出版的《台灣青年》等，啟蒙了她的台灣主體意識，逐漸感受到世界對台灣很不公平。1996年讀研究所時台灣第一次總統直選，中共打壓、飛彈威嚇，「身為一個血氣方剛的青年，我覺得關鍵時刻要參與台灣政治活動」，就飛回來了。她20幾歲當上民進黨國際部主任，很感謝當時的黨主席許信良排除萬難，用「要信任年輕人、給年輕人責任」說服其他人。
蕭美琴說，自己政治路走得不算順，但她相信所有試煉都是上帝恩典，被派到花蓮深耕那10年，她從一個天天談論國家政策、外交的都會女子，去了解台灣最偏遠的地方、和台灣土地一起呼吸，因此蛻變。連任立委失利後，被蔡英文總統派去美國守護台灣安全，「這世界很複雜、外面有種種艱難，做外交就是要交朋友，交願意和我們站在一起的朋友。」
她說自己和很多朋友分享，為什麼美國人願意支持台灣？「因為台灣人善良、慷慨，哪裡有困難時，台灣人很願意主動幫忙，所以台灣有困難時，世界也願意幫忙我們、和我們站在一起」。她說，在美國的這些年，她沒想到會選副總統，其中有很多台灣人的疼惜和栽培，她也相信是上帝給她機會，讓她穩定守護台灣的民主自由。
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