羽球年終賽／戴資穎上演生涯最精彩逆轉秀 世界羽聯：戴不可思議
台灣羽球名將戴資穎在BWF世界巡迴賽年終總決賽4強，上演生涯最精彩的一場逆轉秀，她在決勝局的絕境之下，打出一波12:1的攻勢，以21:19、21:15、22:20擊敗韓國世界球后安洗瑩，將要來爭取在賽事的第4冠。世界羽聯賽後也在官方IG發文寫道：「戴不可思議了（That was YING-credible‼️）！」
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎本屆羽球年終賽的經歷可說是峰迴路轉，先是在小組賽一度陷入淘汰邊緣，靠著印年選手東宗取勝，才驚險闖進四強。今天面對生涯交手成績劣勢、且小組賽輸過一次的安洗瑩，外界皆不看好能夠晉級，但她在逆境之下，打出了讓人驚豔的比賽內容。
雙方前兩局各自取一，決勝局戴資穎一度陷入10:19的大落後，但沒想到她之後戲劇性地打出12:1的高潮翻盤，上演生涯至今最具代表性的一場逆轉秀。
而賽後世界羽聯也對戴資穎的表現讚賞不已，利用諧音的趣味寫道：「這實在是戴不可思議了（That was YING-credible‼️）！」
而在另一場比賽，西班牙名將馬琳（Carolina Marin）以21:17、19:21、21:13擊敗中國好手陳羽菲。戴資穎也確定將和她來爭奪最後的冠軍。