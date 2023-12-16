羽球年終賽／戴資穎「復仇戰」必勝 大逆轉安洗瑩延續神奇定律
BWF世界巡迴賽年終總決賽4強戰，台灣羽球名將戴資穎上演大逆轉，以局數2:1擊敗韓國世界球后安洗瑩。而過去她在年終賽總計有4次對輸過的對手完成復仇，加上這次是第5次，「復仇女王」的特質嶄露無遺。
NOWnews/綜合報導
戴資穎小組賽輸過安洗瑩一次，不過在四強戰成功復仇，這不是她第一次在年終總決賽完成這樣的「復仇戲碼」，今天在論壇上就有人進行統計，小戴過去在這項取得賽事3冠3亞的歷程中，總共有4次在輸給一名球員的情況下，在後續賽程對其完成復仇，算上今天這場則是第5次。
戴資穎過去曾在2013年於小組賽0:2輸給中國大陸好手王適嫻，但在四強戰以2:1扳回一城；2016年小組賽0:2輸給當時的韓國一姐成池鉉，但在冠軍戰以2:0復仇；2019年小組賽1:2輸給日本奧原希望，四強以2:0復仇；2022年小組賽0:2不敵中國何冰嬌，四強2:0復仇。
然後就是在今天，小組賽關鍵戰她以0:2輸給安洗瑩，差點無法晉級；不過最終在四強戰的決勝局克服10:9的落後局面，最終以22:20逆轉取勝，展現自己「復仇女王」的屬性。
另外，戴資穎在過去3次總決賽奪冠的歷程中，都輸過一場球，分別是2014年輸給山口茜，2016年輸成池鉉，2020年輸給李美妙，今年還能否延續這一定律，值得期待。