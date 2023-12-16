林宥嘉見太太脫口「妳誰啊」！丁文琪助陣帥尪 絕美模樣曝光
林宥嘉在台北小巨蛋的演唱會今（16）日迎來第二場，昨天演唱會上，他瘋狂示愛太太，甜問太太「妳誰啊，怎麼這麼漂亮」，丁文琪也連著兩天都到現場支持，許久未在螢光幕前露臉的她，在後台與林宥嘉親密的貼臉合照也跟著曝光。而《NOWnews今日新聞》記者在今天演唱會開始前，還直擊丁文琪帶著一雙兒女走進後台。
記者吳雨婕／台北報導
林宥嘉睽違5年在台北小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」，昨日是開唱第一天，太太丁文琪特別坐在貴賓席上欣賞老公英姿，身旁則是坐著「金曲歌后」魏如萱，林宥嘉在開唱期間不斷放閃愛妻，演唱〈少女〉前直接對粉絲說：「我老婆怎麼這麼漂亮。」在演唱會尾聲時，林宥嘉還特別走到貴賓席區與「金曲歌后」魏如萱互動，對方點歌〈心酸〉，他有求必應的當場演唱，離去前不忘對魏如萱身旁的丁文琪表示：「妳是誰啊？怎麼這麼漂亮！」寵妻宣言讓現場的粉絲眼睛都被閃瞎了。
《NOWnews今日新聞》記者在第二天的演唱會開始前，在後台遇到林宥嘉的太太丁文琪，她牽著兒子酷比與女兒Pippi走到後台，據悉，丁文琪明日也會到小巨蛋現場陪伴，以行動力挺老公。此外，今天觀賞演唱會的藝人有王偉忠、王子、周蕙、盧學叡、許仁杰、女團「薄荷水晶」；而今天送上花籃、卡片致意的有陳昊森、Karencici、文慧如、陶喆、77Ke 柯棨棋、楊培安、黃宣。
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