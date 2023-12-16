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連鉛筆盒都要「指紋解鎖」了！家長試開超驚喜　黑科技文具大盤點

▲近期就有一位家長發布影片，驚呼「小學生的鉛筆盒，都進化到這地步了」，因為鉛筆盒上設置指紋辨識功能。（圖／取自抖音@taisan_8）
▲近期就有一位家長發布影片，驚呼「小學生的鉛筆盒，都進化到這地步了」，因為鉛筆盒上設置指紋辨識功能。（圖／取自抖音@taisan_8）

記者潘毅／綜合報導

文具科技進化了！對於多數人來說，脫離了學生時期後，接觸到文具的機會就比較少了，因此在腦海的記憶中，對於文具都還是自己學生時期的模樣。七年級生必備的「Cathy’s」鉛筆盒，八年級男生則最愛多功能機關鉛筆盒等。不過到了現代，這都已經不夠看了，因為連鉛筆盒都要「指紋解鎖」，實際測試更家長一看驚呼連連。

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▲七年級生必備的「Cathy’s」鉛筆盒（圖／取自爆料公社）
▲七年級生必備的「Cathy’s」鉛筆盒（圖／取自爆料公社）
機關鉛筆盒、滾輪橡皮擦、擦擦筆、密碼筆記本，過去推出時，總會刷新還是小學生的七八年級生的眼界。但近期就有一位家長發布影片，驚呼「小學生的鉛筆盒，都進化到這地步了」，因為鉛筆盒上設置著指紋辨識的區域，只有鉛筆盒的持有者，才能順利打開。

▲家長還先試了自己拇指指紋，結果鉛筆盒亮起了紅光，依舊鎖的緊緊的。（圖／取自抖音@taisan_8）
▲家長還先試了自己拇指指紋，結果鉛筆盒亮起了紅光，依舊鎖的緊緊的。（圖／取自抖音@taisan_8）
這位家長還先試了自己拇指指紋，結果鉛筆盒亮起了紅光，依舊鎖的緊緊的。隨後她要鉛筆盒持有著的孩子試試看指紋，結果不到一秒就辨識成功，鉛筆盒亮起綠光輕鬆打開。

這樣的片段，也讓許多脫離學校已久的網友驚呼「這鉛筆盒現在都要這麼先進的嗎」、「筆是不會被偷了，但這超帥的鉛筆盒整個被拿走XD」、「家長又要頭痛了，又多一項能比較的東西」、「如果考試的時候沒電或故障，感覺就好玩了」。

▲機關式鉛筆盒很酷炫，但對年紀太小的孩子來說，反而容易造成上課分心。（圖／取自Dcard）
▲機關式鉛筆盒是許多八年級生的回憶。（圖／取自Dcard）
實際查看網購平台，會發現「指紋解鎖」鉛筆盒在大陸、台灣、亞馬遜等網站上都能找到，價格則從4百至1千台幣不等，比起一般鉛筆盒要貴上不少。

除了「指紋解鎖」鉛筆盒，其實現在還有不少黑科技文具，包含不需要削就能寫16公里的「永恆鉛筆」、連原子筆跡都能擦除的「全砂橡皮擦」等等，YTR九妹過去也曾實際使用過「永恆鉛筆」，書寫起來雖然滑順，但會有一個小小的金屬音。

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