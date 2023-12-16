林宥嘉唱到一半！合體16年前評審黃大煒 嘆「30多歲像老人」
林宥嘉的「idol 2023 世界巡迴演唱會」今（16）日迎來第二場，繼昨晚請來師弟柯棨棋當嘉賓，今天則是請來資深音樂人黃大煒合體，一起演唱歌曲〈你把我灌醉〉，睽違16年合體，掀起回憶殺。
記者吳雨婕／台北報導
當〈走鋼索的人〉前奏響起，許多從節目《超級星光大道》時期就認識林宥嘉的歌迷紛紛驚呼，後方螢幕也出現比賽的影像，全場歌迷跟著林宥嘉一起重溫過往美好的回憶，一曲唱畢，隨即引起全場粉絲尖叫。黃大煒驚喜現身中央的小舞台，兩人重現當年在節目上合作的〈你把我灌醉〉，當時黃大煒擔任節目的評審，那個時候他的第一個滿分就是給了林宥嘉，相隔16年兩人再度合體，可以說是格外有意義。兩人合唱完歌曲後，林宥嘉表示：「謝謝黃大煒老師。」
唱完〈巨人的肩膀〉，林宥嘉有感而發的說：「我19歲的時候參加星光大道，謝謝黃大煒老師，他是我人生中第一個合唱的歌手，很開心今天一起站在這個舞台上。我19歲的時候，一晃眼就到30多歲，感覺像老人，時間過好快。」
事實上，去年黃大煒發生心臟衰竭緊急送醫的狀況，幸好經過休養後已經恢復健康，而日前他在生日時，拋出震撼彈，宣布加盟周杰倫的公司「杰威爾音樂」，成為周杰倫師弟，當時黃大煒透露，為了能讓身體恢復到最佳狀態，正透過健身、飲食調整身體狀況，包括心肺調整、游泳、每日至少一餐全蔬食等。
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