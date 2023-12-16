《風水世家》37歲樓心潼生了！15分鐘擠出愛女 當天下床就能走路
37歲本土劇演員樓心潼（樓樓）因戲劇《風水世家》走紅，廣受觀眾喜愛。今（16）日樓心潼在臉書分享喜訊，花了15分鐘順利產下愛女「小毛荳」，1家3口的幸福甜蜜合影，讓眾人羨慕不已，看了相當幸福。
記者詹鎰睿／綜合報導
樓心潼今日下午在臉書分享好消息，「是的！我平安順產喲！進產房大概15分鐘，就把小毛荳給擠出來囉！」更令人驚訝的是，樓心潼生完當天就可以下床走路，傷口都復原得非常好。
回憶前幾天等待生產的過程，樓心潼直呼：「等開指等了15個小時，不停的內診、打無痛、等開指真的很辛苦，但是看到毛荳的那一刻，就完全不痛了！」最後樓心潼也向老公溫暖喊話，「謝謝毛荳爸一直陪伴著我，右手都快被我捏到骨折了，也一直在安慰著我，幫我加油打氣！真的很愛你喲。」
樓心潼一字一句都藏不住升格人母的喜悅，貼文也掀起一排藍勾勾留言祝福，包含方馨、白家綺、吳東諺、陳隨意、梁佑南、陳美鳳、蘇晏霈等多位演藝圈好友都親自獻上祝賀，「恭喜恭喜！太為你們開心了」、「我的乾女兒終於來了，媽媽辛苦了～」、「恭喜小公主駕到」、「憋好久啊！我可愛又體恤媽媽的乾女兒小毛荳來啦！肉肉的跟媽媽一樣有福氣。」
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