股民賺一波！台股再創高點　年底「這兩股」接棒

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，在聯準會明確提到通膨已有所緩和，點陣圖也暗示明（2024）年將降息三碼，降息幅度超出先前9月的降息兩碼預期，不僅美股大漲，也激勵台股周四、周五持續創高，加權指數一舉來到2022年3月下旬以來波段高點，且看好電子業庫存已落底，搭配外資開始回流股市，有利於台股指數進一步向上挑戰。
孫傳恕認為，現階段投資氣氛熱絡，反映降息與景氣落底，以及明年可望復甦等利多，指數有望續創今年新高，但因為波段漲幅已大，仍須留意盤面是否出現賣壓，且外資開始進入放長假階段，權值股表現或將相對受到壓抑，預料盤面將以中小型、題材股接棒表現。
針對明年的產業面，半導體產業展望仍看好，孫傳恕分析，半導體市場儘管2023年受到總體經濟、庫存影響，第四季的晶圓龍頭法說會提到供應鏈調整已經非常接近底部，且近期智慧手機及PC相關需求回歸正常，相關先進封裝、CoWoS產能仍是供不應求，因此維持2024年半導體龍頭能展現健康成長看法，長期整體營收展望可望達15%至20%的複合年增率。
此外，孫傳恕表示，晶圓龍頭大廠預期AI營收未來5年將展現50%以上的複合年增率，此動能將拓展至電腦週邊及終端電子，因此持續看好AI滲透率提升及帶動下游裝置需求，預期規格大幅提升有利於相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求，以及電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。
目前聯準會的鴿派佳音，讓市場報以樂觀預期。不過，孫傳恕提醒，FOMC委員中仍有5位認為明年僅需降息兩碼，因此勢必要再觀察更多就業與通膨數據，雖然市場已提高對明年3月開始降息的預期，但現在針對明年降息的時間點及幅度就立刻下結論仍為時尚早，一旦之後聯準會的態度再度轉趨保守，則仍可能引發市場震盪，建議仍需持續觀察。